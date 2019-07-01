- (Özel haber) Horozun sesi yenilenen stadında 'Süper' ötecek

Denizli Atatürk Stadı, Süper Lig'in ilk maçında FIFA standartlarında hazır olacak

17 milyon TL'lik yenileme çalışması 5 milyon TL'ye bitiyor

Süper Lig'e imece usulü hazırlık, kapasite 3 bin 800 kişi artırılıp tüm tribünler kapatılıyor

DENİZLİ - Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor, stadını yeni sezona hazırlamak için şantiye alanına çevirdi. Zemini 3 metre aşağı çekip tamamen yenileyen yeşil-siyahlı ekip, tribünlerin kapasitesini 3 bin 800 kişi arttırarak üzerini de kapatıyor. Başkan Ali Çetin, stadın Süper Lig'in ilk maçında FIFA standartlarında hazır olacağını söyledi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarını transferde olduğu kadar diğer alanlarda da sürdürüyor. İlk etapta 15 bin kişi kapasiteli Denizli Atatürk Stadı'nın yenilenmesi için kolları sıvayan Yeşil-siyahlı kurmaylar, şehrin tüm dinamikleriyle birlikte imece usulü stadı yeni sezona hazırlıyor. Yapılan çalışmalarla şantiye alanına çevrilen Atatürk Stadı, 16 Ağustos'ta açılacak Süper Lig'in ilk maçında FIFA standartlarında hazır olacak. Seyirci kapasitesinin artırılması için zemini 3 metre 60 santimetre aşağı çekilen statta, koltuk sayısı 3 bin 800 artacak.

"Ligin ilk maçında FIFA standartlarında hazırız"

Tüm tribünlerin güçlendirilip koltukların da yenilendiği statta, 12 tane de yeni lüks loca olacak. Yeni sezonda horozun sesinin daha gür çıkacağı statta, maraton ve kale arkaları dahil tüm tribünlerin üzeri de kapatılacak. İhlas Haber Ajansı muhabirine stattaki çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Süper Lig'in başlayacağı 16 Ağustos'ta Avrupa standartlarındaki statlarında maç yapılabileceğini söyledi. Stadın dış görünüş olarak yeni bir stat gibi görünmese de şu anda yeni statların kalitesine geldiğini belirten Başkan Çetin, "Stadın zemini normal zeminden 3 metre 60 santimetre aşağı indi. Her tribünde 4 sıra, protokol tribününün olduğu yerde de 5 sıra öne doğru uzadı. Bu da yaklaşık 3 bin 800 kişilik ek bir ilave yapıyor. Zemin tamamen değişiyor koltukların tamamı değişiyor. Kale arkaları ve maratonun olduğu bölümün tamamı kapatılacak. Eski protokol tribününün olduğu yerde 12 tane loca yapıyoruz. Stadımız FİFA standartlarında yapılıyor. Dış görüntü olarak yeni bir stat gibi görünmese de şu anda yeni statların kalitesine geliyor" diye konuştu.

"20 milyon TL'lik çalışmayı 5 milyon TL'ye bitiriyoruz"

Yaklaşık 17 milyon TL maliyetli yenileme çalışmasını imece usulü 5 milyon TL'ye bitireceklerine dikkat çeken Başkan Çetin, "Maratonun ve kale arkalarının olduğu yerlerde güçlendirmeler yapılıyor. Sıfırdan bir statmış gibi uygun bir maliyete tümünü de yapmak ve önümüzdeki sezona da yetiştirmek için mücadele ediyoruz. Normalde müteahhitlik çerçevesinde yapılsa 16-17 milyon TL civarında bir maliyeti var ama bizim maliyetimiz yaklaşık 5 milyon TL civarında bitireceğiz. Çünkü imece usulü burada çalışma yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Çetin, stadın 20 gün içinde top oynanacak ve taraftarlarını ağırlayacak duruma geleceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA