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(Özel haber) Hırsızlığa üzülen taraftar takımına çamaşır makinesi hediye etti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde stadyumun soyunma odasından çalınan çamaşır makinesinin yerine, duyarlı bir futbolsever tarafından yenisi hediye edildi.

17.02.2020 12:24 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:24
(Özel haber) Hırsızlığa üzülen taraftar takımına çamaşır makinesi hediye etti

'ın ilçesinde stadyumun soyunma odasından çalınan çamaşır makinesinin yerine, duyarlı bir futbolsever tarafından yenisi hediye edildi.


Yaklaşık 20 gün önce Malkara 14 Kasım Stadyumu'ndaki 14 Kasımspor'un soyunma odasından çamaşır makinesi çalınmıştı. Yaşanan hırsızlık olayı, zor günler geçiren Malkara 14 Kasımspor takımını ve futbolseverleri üzdü.


İlçede beyaz eşya teknik servis işiyle uğraşan Türker Arıcan, olayı duyup harekete geçerek, Malkara 14 Kasımspor'a yeni çamaşır makinesi hediye etti. Arıcan, "Gazetelerde çıkan haberleri okuyunca üzüldüm. İlçemizin takımına sahip çıkılması gerektiğini göstermiş olduk" dedi.


Malkara 14 Kasımspor Yöneticisi Üzeyir Işık ve Malkaralı futbolseverler, Türker Arıcan'a jesti için teşekkür etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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