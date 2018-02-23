İngiliz Çift 10 Yıllık Dünya Turuna Çıktı, Türkiye'ye Hayran Kaldı
İngiliz çift, sahip oldukları her şeyi satıp 10 sene sürecek dünya turuna başladı. Türkiye'ye hayran kaldıklarını söyleyen çiftin son durağı İznik oldu.
Dünya turu için 4 ay önce İngiltere'den yola çıkan seyyah çift, Bursa'nın İznik ilçesinde konakladı. İngiliz çift, ev ve arabalarını satıp, motosiklet ile 10 yıl sürecek dünya turuna çıktıklarını söyledi.
10 YIL SÜRECEK
İngiliz Andy Davidson ve Alissa Patter, 4 ay önce her şeylerini satıp dünya turuna çıkmaya karar verdi. İngiliz çiftin bu macerası tam 10 yıl sürecek. Genç seyyahlar, Fransa, Almanya, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan'ın ardından Türkiye'ye ulaştı. Salı günü İznik'e gelen ve cuma günü yeniden kaldıkları yerden tura devam edecek olan Davidson ve Patter, şu ana kadar 5 bin kilometre yol kat ettiklerini söyledi.
TÜRKİYE'YE HAYRAN KALDILAR
İngiltere'de motor sporları dergisinde yazar olan Davidson ve finans uzmanı Patter, 2 yıl önce kendilerine bu yolculuğa nasıl başlayabilecekleri sorusunu sorduklarını, ardından ise herşeyi satıp böyle bir maceraya atıldıklarını söylediler. Türkiye'ye hayran kaldıklarını belirten Davidson, "Türkler çok sıcak kanlı. Yemekleri de çok lezzetli" dedi.
İngiliz çift, cuma günü 10 yıl sürecek olan dünya turuna kaldıkları yerden devam ederek, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Tacekistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Moğolistan, Japonya, Hindistan, Asya, Güney Amerika, Güney Afrika'yı gezip tekrar İznik'e dönmeyi hedefliyor.
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ülkemiz çok güzel Türkiyemiz bir tanedir. arkadaşlar bahsetmişler zaman zaman böyle gezen turistlere birkaç kişi çıkıp ahlaksızlık yapmıştır. yoksa turistler baş tacıdır aileden gibi görür Türk insanı misafirperverce evini sofrasını açar. İnsanlığımıza hayran kalırlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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Utanmaz konustugun lavi. Bak. Demekki. Sen. Irzdusmanisin ulkemize kirletmek sanami dustu zevzek copunu. Keserler.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Tabiki hersey bedava hayran kalinmazmi ? Bu avrupada insanlikmi kaldi ne varsa Turk milletinde var malesef. Birbirimize gavura. Davrandigimizgibi. Davranmiyoruz yabanci oldugunuzda her kapi acik eyi dusununCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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Umarım tecavüze uğramadan sağ salim çıkıp giderler müslüman ülkemizden.Cevap Yaz 13 41 Yayından KaldırBURHAN : Geri zekali ilker bizim guzel yurdumuz dunyanin en iyisidir 've en guvenilir ulkesidir Ben Manchester de yasiyorum Manchester merkezde Senin ne bacin ne anan nede sulalen Saat aksam 10 Dan sonra tek basina gezebilir yoksa sabah haberde hem tecavuze ugramis hemde oldurulmus olarak bulursun ben cok ulke gezdim bence en guvenilir ulke turkiyedir en demokratik ulke turkiyedir en rahat yasanilir ulke turkiyedir baska ulkeleri tanidikca ulkemin ne kadar degerli 've guzel oldugundan gurur duyuyorumTüm 20 yorumu okumak için tıklayın27 6 Yayından Kaldır