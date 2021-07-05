(Özel haber) Hasan Hatipoğlu: "Kafamızdaki tek düşünce şampiyonluk"

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(Özel haber) Hasan Hatipoğlu: "Kafamızdaki tek düşünce şampiyonluk"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kocaelispor'un yeni transferi Hasan Hatipoğlu, takımdaki herkesin hedefinin şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyledi.

Kocaelispor'un yeni transferi Hasan Hatipoğlu, takımdaki herkesin hedefinin şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyledi. Hatipoğlu, Kocaelispor'a transfer olmasındaki en büyük etkenin ise taraftar olduğunu ifade etti.

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor sezon öncesi Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarını Yardımcı Antrenör Turgay Karslı yönetiminde sürdüren Kocaelispor günde çift antrenman gerçekleştiriyor. Kocaelispor'un BB Erzurumspor'dan transfer ettiği Hasan Hatipoğlu, takımın kamp yaptığı otelde İHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, kampın yoğun tempoyla başladığını ifade ederek, "Her iki taraf için de hayırlı olsun. Sezona iyi başlayıp ligi şampiyon olarak bitirmek istiyoruz. Kamp başlayalı henüz 2 gün oldu. İdmanlar çok güzel geçiyor. Burada tanıdığım arkadaşlarım da var. Arkadaş ortamı zaten çok iyi diyebilirim. Kamp dönemi her zaman yoğun geçer, bunun karşılığını almak istiyoruz. Şimdi acı çekeceğiz ki sezon sonu rahat edelim" dedi.

"Erzurum kamp için iyi bir yer"

Daha önce 2 sezon BB Erzurumspor forması giyen Hatipoğlu, Erzurum'un kamp için iyi bir tercih olduğunu kaydederek, "Burada 2 yıl geçirdim. Buranın havası çok soğuk oluyor. Kamp dönemi takımlar burayı tercih ediyorlar. Yüksek rakımından dolayı burada çalışmalar daha iyi geçiyor. İlerleyen zamanlarda yorgunluk çoğaldıkça daha zorlayacak idmanlarımız. İnşallah kampı sakatlıksız bitiririz." şeklinde konuştu.

"Kafamızdaki tek düşünce şampiyonluk"

Takımdaki herkesin hedefinin sezonu şampiyonlukla tamamlayarak Süper Lig'e çıkmak olduğunu vurgulayan Hatipoğlu, "Ben Kocaelispor'u sırf taraftarı için tercih ettim diyebilirim. Yıllardan beri taraftarı yoğun olan takımlarda oynadım. Kocaelispor'un taraftarı beni kendine çekti. Şu an sezon başlamadan heyecanlıyım. Bu sezon yüzde 50 seyircili oynanacak maçlar. Bu takımda şampiyonluğa oynayacağımızı hayal ediyorum. Kocaelispor'un olduğu her yerde şampiyonluk düşüncesi olur. Bizim konuştuğumuz da şampiyonluk. Play-off falan düşünmüyoruz. Bunun için de kadro kuruluyor. Şampiyon olmak için içerideki ortamı güzel sağlaman lazım. Şu an öyle de görülüyor. İlla ki inişler çıkışlar olacak ama onları çok güzel geçirirsen o zaman istediğin sonucu elde edersin. Tek düşüncemiz şampiyonluk, onun için hazırlanıyoruz" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM

(Özel haber) Hasan Hatipoğlu: 'Kafamızdaki tek düşünce şampiyonluk'
(Özel haber) Hasan Hatipoğlu: 'Kafamızdaki tek düşünce şampiyonluk'
(Özel haber) Hasan Hatipoğlu: 'Kafamızdaki tek düşünce şampiyonluk'
(Özel haber) Hasan Hatipoğlu: 'Kafamızdaki tek düşünce şampiyonluk'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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(Özel haber) Hasan Hatipoğlu: "Kafamızdaki tek düşünce şampiyonluk" - Haberler Spor
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