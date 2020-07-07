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(Özel haber) Hasan Çavuşoğlu'ndan Erol Bulut açıklaması

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Teknik Direktör Erol Bulut'un sezon sonu Fenerbahçe'ye gideceği söylentilerine ilişkin, "Yalan haber yapıyorlar.

(Özel haber) Hasan Çavuşoğlu'ndan Erol Bulut açıklaması
07.07.2020 17:31 | Son Güncelleme: 07.07.2020 18:34

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Teknik Direktör Erol Bulut'un sezon sonu Fenerbahçe'ye gideceği söylentilerine ilişkin, "Yalan haber yapıyorlar. Hocamız buradayken başka bir kulüple görüşecek karaktere sahip değil" dedi.

Fenerbahçe ile anlaştığı haberleri son günlerde sıkça gündeme gelmeye başlayan turuncu-yeşilli ekibin Teknik Direktörü Erol Bulut ile ilgili Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuştu. Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, "Ben de buradan söylüyorum. Yönetim olarak inkar ettiğimiz bir konu yok. Çünkü yalan haber yapıyorlar. Hocamız kimseyle anlaşmadı. Hocamız buradayken başka bir kulüple görüşecek karaktere sahip değil" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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