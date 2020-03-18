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Hamza Hamzaoğlu, Gençlerbirliği, Spor

(Özel haber) Hamza Hamzaoğlu: "Maç oynanır ama giden hayat geri gelmez!"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında liglerin ertelenmesi gerektiğini söyleyerek, "Maç oynanır ama giden hayat geri gelmez" dedi.

18.03.2020 13:23 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:25
(Özel haber) Hamza Hamzaoğlu:

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında liglerin ertelenmesi gerektiğini söyleyerek, "Maç oynanır ama giden hayat geri gelmez" dedi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında maçların seyircisiz oynatılması ile ilgili İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, Türkiye'de de yayılmaya başlayan korona virüsten dolayı takım olarak çok endişeli olduklarını vurgulayarak, "Oyuncularımız rahat değiller. Bazı oyuncular temastan kaçıyor. Zaten 2 oyuncumuz tedavi amaçlı yurt dışına çıktılar. Onların gelip gelmemesi belli değil. Kendisi burada olup ailesi yurt dışında olanlar, sevdikleri ve kendi açısından endişeli. Bu tür endişeler içindeyiz. Maçların sonuçlarından anlaşılıyordur bu hafta deplasmanda oynayan takımların hepsi ya berabere kaldı ya da mağlup oldu. Maçların böyle olması seyahat esnasında oyuncuların yaşadığı endişeden dolayı, yani psikolojik. Bu durumda maç anlamını yitiriyor" ifadelerini kullandı.

"Maç oynanır ama giden hayat geri gelmez"

Liglerin ertelenmesini istediklerini söyleyen Hamzaoğlu, "Ertelenmesinden yanayız. Ertelenmeli, bu psikolojide deplasman takımları nasıl seyahat edecekler. Aynı otobüste 20- 30 kişiyi nasıl seyahat ettireceksiniz. Bu nasıl mümkün olacak. Tüm altyapı hocalarını gönderdik. Futbol okullarını kapattık. Akademide tüm yaş gruplarını ve hocalarını gönderdik. Biz devam etmek zorundayız. Bazı oyuncular 'biz ne yapıyoruz burada?', 'niye geliyoruz?' diye söylüyorlar. Haklılar. Tüm Avrupa maçları erteledi. Küresel bir sorun ve buna toptan bir çözüm gerekiyor. Maç oynanır tamamlanır ama giden hayat geri gelmez" şeklinde konuştu.

"Erteleme yapıp herkesi evine yönlendirmek doğru olur"

Hamzaoğlu, virüsün bulaşma endişesi içinde futbola odaklanamadıklarının altını çizerek, "Ben şimdi bir hasta olsam. Aileme bulaşsa. Bu düşünceler içinde nasıl top oynayabiliriz. Dün UEFA da Avrupa Şampiyonası'nı erteledi. Ligleri de 'haziran sonuna kadar herkes bitirsin' dedi. Bir erteleme yapıp herkesi evine çekilmeye yönlendirmek daha doğru olur. Sağlık Bakanlığımız konunun üzerinde çalışıyorlar, istişare ediyorlar ama bu işin içinde olarak kulüplere, teknik direktörlere, başkanlara ve futbolculara da sorulmalı diye düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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