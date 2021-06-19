(Özel haber) Hamza Hamzaoğlu: "Galatasaray ruhu bugün burada yaşıyor"
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(Özel haber) Hamza Hamzaoğlu: "Galatasaray ruhu bugün burada yaşıyor"

(Özel haber) Hamza Hamzaoğlu: 'Galatasaray ruhu bugün burada yaşıyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Hamza Hamzaoğlu, "Bugün güzel olan Galatasaray ruhu pandemiye rağmen burada yaşıyor olması. Hangi sonuç çıkarsa çıksın değişen bir şey olmayacak.

Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Hamza Hamzaoğlu, "Bugün güzel olan Galatasaray ruhu pandemiye rağmen burada yaşıyor olması. Hangi sonuç çıkarsa çıksın değişen bir şey olmayacak. Çünkü herkes Galatasaray için en iyisini yapmaya aday oldu ve yapacaktır da" dedi.

Galatasaray'da gerçekleşen Seçimli Olağan Genel Kurul'da, sarı-kırmızılı kulübün eski teknik direktörlerinden Hamza Hamzaoğlu, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Pandemiye rağmen katılımın yoğunluğuna dikkat çeken Hamzaoğlu, "Bugün güzel olan Galatasaray ruhu pandemiye rağmen burada yaşıyor olması. İnanılmaz bir kalabalık Galatasaray'a karşı görevini yerine getirmek için burada. Sorumluluğunu bilincinde. Yaşlısından gencine herkes Galatasaray için en iyisi olsun istiyor. Çok değerli başkan adaylarımız var. Hangi sonuç çıkarsa çıksın değişen bir şey olmayacak. Çünkü herkes Galatasaray için en iyisini yapmaya aday oldu ve yapacaktır da. Galatasaray için hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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(Özel haber) Hamza Hamzaoğlu: "Galatasaray ruhu bugün burada yaşıyor" - Haberler Spor
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