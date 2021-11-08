ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 8 Kasım 2021

6 Nisan 1920

1- GRAFİKLİ - Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferinin üzerinden bir yıl geçti

Savaş, Ermenistan silahlı güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırması üzerine 27 Eylül 2020'de başladı

Bir hafta içinde, Ermenistan'ın 30 yıl boyunca hazırladığı birinci savunma duvarını aşan Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı ilk stratejik yer Sukavuşan oldu

Azerbaycan askerinin kahramanlıkları ile savaşın kaderinde önemli rol oynayan SİHA'ların Ermenistan silahlarını vurmasına ilişkin görüntüler Azerbaycan halkında büyük heyecan yaşattı

Her geçen gün ağır kayıplar veren Ermenistan ordusunun, sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda 94 sivil Azerbaycanlı hayatını kaybetti

Bölgenin stratejik noktası Şuşa'nın Azerbaycan ordusunca işgalden kurtarılması üzerine Erivan yönetimi, 10 Kasım 2020'de yenilgiyi kabul etmek zorunda kaldı

Azerbaycan, yaklaşık 30 yıl önce Ermenistan'ın 3 yılda işgal ettiği, geçen zamanda savunma hatları kurduğu bölgeleri 44 günde geri aldı

(Ruslan Rehimov/Bakü)

2- Tarım sektörü, projeler, yeni yatırımlar ve desteklerle büyümeye devam ediyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yarın görüşülecek "2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi"nde, Tarım ve Orman Bakanlığının 2022 bütçesi 64 milyar 653 milyon lira ile son 5 yılda 1,7 katına çıktı

Tarımsal destekleme ödemeleri için de 25 milyar 834 milyon lira ödenek öngörüldü

Merkezi Yönetim Bütçe Büyüklükleri içerisinde Tarımsal Destekleme Ödemeleri'ne ayrılan bütçe, 2002'de 1 milyar 868 milyon lira iken, 2021'de 22 milyar lira oldu

Türkiye, ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da 1'inci, dünyada 4'üncü sırada yer aldı. 2023 sonuna kadar 7 milyar fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor

2007-2020 döneminde Ar-Ge projelerine toplam 95,3 milyon lira destek ödemesi sağlandı

(Mustafa Çalkaya/Zeynep Canlı/Ankara)

3- İtalyan firmalar Türkiye'de yatırım arayışında

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini:

"İtalyan firmaların yatırım ilgisini belki en fazla ölçebilecek bizleriz ve bu ilgi var. Hiç tereddütsüz bu ilgi var"

İtalya Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Ofisi Müdürü Gianluca Guerrier:

"Çok detaylı bilgiye sahip olmamakla birlikte Bianchi firması özellikle İzmir bölgesinde üretiminin bir kısmını yapmak üzere 10 milyon avroluk bir yatırım yapacağını açıkladı"

İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı İstanbul Ofisi Müdürü Riccardo Landi:

"İtalyan şirketler, geçmişte olduğundan çok daha fazla iletişime geçerek bize Türk şirketlerinden mal satın almak istediklerini, Türk tedarikçi bulmalarında onlara yardımcı olup olamayacağımızı soruyorlar"

(Abdulselam Durdak/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- EBRD'nin Türkiye'ye sağlayacağı 1,5 milyar avroluk finansmanın yarısı "yeşil" projelere gidecek

EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso:

"Türkiye'ye bu hafta yapacağım ziyarette, imalat sektöründen öncü bir şirkete 150 milyon avroluk kredi sağlamak üzere imzaları atacağız"

"Bu finansmanın bir kısmı, Kredi Piyasası Birliği'nin yeşil kredi ilkelerine göre yapılandırıldı ve Türk imalat sektörüne yönelik onaylanan ilk yeşil kredi olacak"

"Yeşil Ekonomi Finansman Fonu kapsamında Türkiye'ye sağlayacağımız 500 milyon avro, Türkiye'de düşük karbonlu yatırımları artırma çabalarımızın bir parçası. Yönetim kurulumuzun bu finansmanı 24 Kasım'da onaylaması bekleniyor"

(Nuran Erkul Kaya/Glasgow) (Fotoğraflı)

5- Emisyon ticaret sistemini kuran ülkelere sınırda karbon vergisi uygulanmayacak

AB Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson:

"Hükümetler kendi karbon emisyon sistemlerini kurmazlarsa biz sınırda karbon vergisi mekanizmasını uygulayacağız"

Sözlerimizi tutmadan gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadelede bizi takip etmesini bekleyemeyiz"

(Gülşen Çağatay/ Nuran Erkul Kaya/Glasgow) (Fotoğraflı)

6- TOSSFED Başkanı Birol Aydın'dan özel sporculara istihdam müjdesi

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Aydın:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık'la iyi bir çalışma yapıyoruz. İnşallah yurtdışında bizi temsil eden milli sporcularımıza devletimizde sınavsız iş imkanı sağlayacağız"

"Yeni dönemde tesisleşme konusunda da gelişmeler olacak. İki projemiz var. Didim'de ve Ankara'da kendimize ait bir tesisimiz olacak"

"Bizim grubumuz çok farklı, zihinsel engelliler. Yani hakkını arayamayan bir grup. Biz yönetim olarak çocukların konuşan ağzı, gören gözü, duyan kulağı olmak zorundayız"

(Erkan Tiryaki/İstanbul) (Fotoğraflı/Görüntülü)

7- Antalya turizmde yabancı rakiplerini geride bıraktı

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı:

"Antalya, özellikle geçen yıl turizm hareketini başlatarak dünyada öncü şehirlerden biri olmuştu. Eylül sonu itibarıyla en yakın rakip gördüğümüz İspanya'nın Mayorka Adalarına göre iki katı fazla turist ağırladı. Onlar 3,5 milyon turist ağırlarken biz 8,5 milyon rakamına ulaştık"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca:

"Antalya dünya lideri olma yolunda. En fazla turist ağırlayan şehirlerin başında geliyor. Ülke olarak da öyleyiz. Geç başladık ama çabuk toparlandık. Gayet iyi konumdayız"

NBK Touristic Genel Müdürü Recep Yavuz:

"Güçlü rakip İspanya'yı salgın sürecinde geçtik. Liderliği almak zor oldu, sürdürülebilir olmak daha önemli"

(Hatice Özdemir Tosun/Antalya)

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AA - Son Dakika Haberleri

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