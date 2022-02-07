ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 7 Şubat 2022

İSTANBUL (AA) - 6 Nisan 1920

1- "7 Şubat MİT kumpası" üzerinden 10 yıl geçti

FETÖ'nün yargıdaki üyelerince MİT Başkanı Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerinin ifadeye çağrıldığı 7 Şubat 2012'deki MİT kumpası, "örgütün hükümete karşı açıktan giriştiği ilk operasyon" olarak kayıtlara geçti

Söz konusu kumpas soruşturması kapsamında görülen 8'i tutuklu 18 sanıklı davada, 15 sanığa hapis cezası, 3 sanığa da beraat hükmü kuran İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 17 Haziran 2021'de açıkladığı gerekçeli kararında, "Müdahil Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın o dönem Başbakan olarak soruşturmaya izin vermemesi ile bir nevi ilk darbe girişimi sonuçsuz kalmıştır" tespitinde bulundu

Davanın temyiz edildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, yerel mahkemece 15 sanık hakkında verilen mahkumiyet kararlarını hukuka uygun buldu

( Murat Kaya/İstanbul)

2- Türkiye iklimlendirme sektörü yeni yıla 458 milyon dolarlık ihracatla başladı

167 ülkeye dış satım yapan sektörün geçen ay en çok ihracat yaptığı ülke 52 milyon dolarla Almanya oldu

Almanya'yı, 30 milyon dolarla Birleşik Krallık, 29 milyon dolarla İtalya, 21 milyon dolarla Fransa ve 17 milyon dolarla Romanya takip etti

(Mehmet Fatih Erdoğdu/İstanbul)

3- Ermenistan'ın sınır kenti Gümrü'de esnaf Türkiye sınırının açılmasını bekliyor

Kentte kafe işleten Artuş Yeghiazaryan:

"Türkiye ile önemli tarihi problemlerimiz de olsa birbirimizle konuşmamız ve ticari ilişkiler kurmamız sorunları çözmemize katkı sunacaktır"

Kentin tarihi berber salonunda çalışan Norik Tonoyan:

"İki taraf için de zararlı şeyler olmuştur. Böyle devam etmek yanlıştır. Asırlarca düşman kalmamak gerekiyor. Ticaret halkları yakınlaştırır ve huzur getirir"

(Behlül Çetinkaya/Gümrü)(Fotoğraf-Görüntülü)

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AA - Güncel