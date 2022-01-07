ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 7 Ocak 2022

ANKARA (AA) - 6 Nisan 1920

1- Toprağın, suyun ve havanın 7/24 izlendiği Sürekli İzleme Merkezi kapılarını AA'ya açtı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi ve Çevre Referans Laboratuvarı, çevrim içi ve periyodik olarak iki kategoride veri topluyor, Türkiye'nin hava, su ve toprak kalitesi, kirleticilerin durumu, baca emisyon ölçümleri gibi verileri anlık izleyerek değerlendiriyor

Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Daire Başkanı Soner Olgun:

"Türkiye'de hava kirliliğinde bir artıştan bahsetmek yanlış olur. Son 5 yılda yürüttüğümüz çalışmalara baktığımızda hava kirliliğinde yüzde 25-30'a varan iyileşme görüyoruz"

"Toplam 367 atık su arıtma tesisinin çıkış noktalarındaki suları çevrim içi izliyoruz. Arıtma tesislerinin verimli çalışıp, çalışmadığını görmüş oluyoruz. Havaya, suya, toprağa yasal limitler üzerinde atık bırakan tüm tesislere yönelik idari yaptırımı var"

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye'de 2021 yılında 124 milyar TL'lik tarımsal varlık sigortalandı

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal:

"Türkiye genelinde, tüm tarım sigortası branşlarında 2,5 milyon civarında poliçe üretildi. Çeşitli nedenlerden ötürü zarar gören üretici ve yetiştiricilere 2,4 milyar TL hasar ödemesi yapıldı"

"2021 yılında en çok Manisa, Konya, Giresun ve Ordu illerindeki sigortalı üreticilerden hasar ihbarı alındı. Ürün bazında bakıldığında ise en çok fındık, buğday, üzüm ve arpa için ihbar alındı"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

3- 2021'de elektrikli ve hibrit otomobil satışları katlandı

Gelecekte içten yanmalı motorlu otomobillerin yerini alması beklenen hibrit ve elektrikli otomobillerin satışları son dönemlerde olduğu gibi artmaya devam etti

Geçen yıl otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, dünya genelinde artık yavaş yavaş üretimi azaltılan ve ileride üretiminin tamamen durdurulması planlanan dizel motorlu otomobil satışlarının gerilemesi dikkati çekti

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

4- RCEP'te beklentiler yüksek tahminler temkinli

AA Finans Analisti Emin Yılmaz:

"Dünyanın ekonomik ekseni Atlantik'ten Pasifik'e doğru kayıyor. RCEP bunu resmiyete dökmüş oldu"

Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları Programı Öğretim Görevlisi Dr. Altay Atlı:

-"Daha önce aralarında serbest ticaret anlaşması olmayan Çin ve Japonya ya da Çin ve Güney Kore gibi büyük ekonomiler arasında da artık bir serbest ticaret alanı oluştu"

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nden Prof. Dr. Rolf Langhammer:

"RCEP'in, fikri mülkiyet koruması, dijital ticaret ve sürdürülebilirlik konularında ortak düzenlemeler nedeniyle derinliğe sahip olan Trans-Pasifik Ortaklığı için Kapsamlı ve Aşamalı Anlaşması'nın gölgesinde kalması muhtemel"

(Burhan Sansarlıoğlu/Murat Arslan/İstanbul)

5- Müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısı 2021'de yüzde 82 oranında arttı

Aldıkları ödüller ve koleksiyonlarına kazandırdıkları yeni eserlerle Türkiye'nin kültürel hazinesini dünyaya tanıtmaya devam eden müzeler ile ören yerleri geçen yıl 16 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı:

"2019 bizim en önemli ve en güzel yılımızdı, 35 milyon ziyaretçiye ulaşılmıştı. Hedefimiz önce 2019 rakamlarına uluşmak sonra da bunu daha da artırmak"

(Eda Özdener/İsa toprak/Ankara)

6- 50 santimetrekarelik dükkanda zamana ayar veriyor

Kapalıçarşı'nın en küçük dükkanında mesleğini sürdüren Zekeriya Şenkardeş:

"Çarşıya turistler geldiği zaman rehberler direkt buraya yönlendiriyorlar. İlginç bir yer olduğu için burayı tercih ediyorlar"

"1999 yılında burayı tuttuğum zaman daha rahat girebiliyordum ama zaman içinde kilo alınca dükkana girmek daha zor olmaya başladı"

(Kaan Bozdoğan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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AA - Son Dakika Haberleri

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