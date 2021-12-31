ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 31 Aralık 2021

ANKARA (AA) - 6 Nisan 1920

1- Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Tarım ve hayvancılıkta bol ve bereketli bir yıl bizi bekliyor"

"Ormancılık alanında da hem yeşili korumak hem de artırmak konusunda tüm tedbirlerimiz aldık"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

2- Vatandaşlar kimlik numaralarına e-Devlet üzerinden kısıt koyabilecek

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç:

"Çalıntı, sahte kimlik gibi durumlarda kişilerin iradeleri dışında ortak/yetkili olarak eklenmelerinin engellenmesi için vatandaşlar, artık kimlik numaralarına ticaret sicili müdürlüklerine gitmeden e-Devlet Kapısı üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde kısıt koyabilecek"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

3- Harry Potter filminin sevimli karakteri Dobby'nin çalınan heykeli aranıyor

Dobby'nin, seramik sanatçısı Hülya Karahan tarafından yapılan ve atölyeden çalınan heykelinin bulunması için çalışma başlatıldı

Hülya Karahan:

"Dobby, hayali bir karakter. Çalanın ya hayranlığı vardı ya da çok şirin bir şey diye aldı. Sanattan anlayan bir hırsız herhalde"

"Çok üzücü bir durum. Onu yaparken bağ kuruyorsun. Heveslerini çalıyorlar insanın. O oradan heykel çaldığını sanıyor ama"

(Başak Akbulut Yazar/İstanbul)(Fotoğraflı-Görüntülü)

4- 2022 turizm sektörü için çıkış yılı olabilir

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş:

"Gerek dünya genelinde hedef pazarlarda turizm harcamalarına aktarılabilecek tasarrufların artması, gerekse salgının etkilerinin kontrol edilmesi yönündeki beklentilerimiz ışığında, 2022'nin turizm sektörü için tam bir çıkış yılı olmasını öngörüyoruz"

"Hem BDDK'nın hem de TCMB'nin finansal teknolojiler tarafında attığı yapıcı adımlar ile önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde bankacılığın dijitalleşme konusunda büyük atılım yapacağını öngörüyoruz"

"Özellikle odağımız belirlediğimiz tarım, turizm, temiz su, kadının güçlendirilmesi ve teknolojide faaliyetlerimizi yoğunlaştırarak yeni ürünler geliştirecek; bu alanlarda faaliyet gösteren işletmelere desteğimizi artıracağız"

(Murat Birinci/İstanbul)

5- ATO Başkanı Baran'dan "2022 yılında yatırım, üretim ve ihracata devam" mesajı:

" Türkiye'ye güveniyor ve küresel sorunların olduğu bu dönemin ülkemize fırsat pencereleri de açtığının farkında olarak, üretmeye, istihdamı artırmaya ve dış pazarlarda büyümeye devam etmeyi istiyoruz"

" Türkiye, dünyanın yeni tedarik merkezi olabileceğini ortaya koydu. Yatırım, üretim ve ihracat yeni yılın hatta bundan sonraki yılların anahtarları olacak"

(Zeynep Canlı/Ankara)

6- Türkiye 2021'i ihracatta rekorla kapatıyor

İhracatta rekorla yıla başlayan Türkiye ekonomisi, Kovid-19 salgınının etkilerine rağmen 2021'i Orta Vadeli Program'da öngörülen hedefin üzerinde tamamlayacak

Dünya ihracat pastasından alınan pay, ilk kez yüzde 1'in üstüne çıktı

Aralık ayı ve 2021 ihracat rakamları, gelecek hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak

(Erhan Cihan Ünal/Ankara)

7- Oryantiring haritaları cep telefonlarına girecek

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Tekin Çolakoğlu:

"Haritalar bizim spor tesislerimizdir. Cep telefonlarına yüklenecek uygulamayla sabit hedefler koyacağız. Bu sayede vatandaşlarımıza oryantiring yaptırabileceğiz. Mobil oryantiring devreye girmiş olacak"

"Olimpiyatlarda 2024, 2028 ve 2032'de yeni branşlar olacak. Pandeminin etkisiyle doğa sporlarına yönelme söz konusu. Biz de bu durumu avantaja çevirmek istiyoruz"

(Erkan Tiryaki/Ankara) (Fotoğraflı/Görüntülü)

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AA - Son Dakika Haberleri

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