ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 30 Aralık 2021

ANKARA (AA) - 6 Nisan 1920

1- Heykelden mozaiğe bu yıl 3 bin 480 eser Anadolu topraklarına geri getirildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz:

"İşimizde teslimiyet olmadığı için bizim bir dosyamız açılır, ilerler ya da ilerlemez ama asla kapanmaz. Bugün biz bitirebiliriz, bitiremeyiz, bundan 20 yıl sonra başka bir meslektaşımız bitirir"

"Açıkçası eserlerin muhteviyatında bir farklılık gütmüyoruz. Buradaki duruş, tavır önemli"

(İsa Toprak/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ürünü piyasa istikrarını destekleyecek

Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür:

"Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ürününün, bireysel yatırımcılar nezdinde yaygınlaşması durumunda hem dolarizasyonun tersine çevrilmesi hem de mevduat vadelerinin uzaması açısından piyasa istikrarını destekleyici bir etkisi olacağını düşünüyoruz"

"Cari denge tarafında sağlanacak ek performans ve turizm geliri desteğinin borçlanma ihtiyacını azaltarak, ekonomideki dengelenmeyi yılın ortalarından itibaren daha da güçlendirebileceği görüşündeyiz"

"2022'de sektörümüzün sürdürülebilirlikle birlikte ağırlıklı olarak 'platform ve ekosistem bankacılığı' başlıklarına odaklanacağını öngörüyoruz"

(Murat Birinci/İstanbul)

3- 10 soruda "Altın hesaplarının vadeli TL mevduat veya katılma hesaplarına dönüştürülmesi"

Altın cinsinden mevduat ve katılım fonlarının Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesiyle, mevduat ve katılma hesabı sahiplerine destek sağlanacak

Vatandaşlar, söz konusu yeni ürüne ilişkin en çok "Sistemden kimler, nasıl yararlanacak?", "Vadesinden önce çekim yapılması halinde destek sağlanacak mı?", "Halihazırdaki altın hesapları da sisteme dahil olabilecek mi?" sorularının yanıtlarını merak ediyor

(Murat Birinci/İstanbul)

4- Türkiye, bu yıl Kovid-19 salgınının gölgesinde yatırımcılara sunduğu avantajlarla öne çıktı

Uzak Doğu ülkelerinden tedarik sağlayan Avrupalı şirketler, 2021 yılında üretim gecikmeleri, artan navlun maliyetleri ve konteyner krizi nedeniyle rotalarını Türkiye gibi daha yakın ve istikrarlı ülkelere yönlendirdi

Gıda, ilaç, mobilya, elektronik ve paketleme gibi alanlarda faaliyet gösteren pek çok uluslararası şirket, coğrafi konumu, güçlü lojistik altyapısı, nitelikli iş gücü ve salgın sürecinde gösterdiği performansla öne çıkan Türkiye'ye yönelik yeni yatırım planlarını açıkladı

İsveçli mobilya şirketi IKEA, Polonya hazır giyim firması LPP, Alman ilaç firması Boehringer Ingelheim, Belçika paketleme şirketi DW Reusables, Japon elektronik şirketi Kaga, Türkiye'ye yatırım planlarını açıklayan firmalar arasında yer aldı

(Zeynep Çetinkaya/Ankara)

5- Türkiye savunmasını bu yıl da yerli ve milli teknolojilerle donattı

Bayraktar Akıncı TİHA ve Aksungur SİHA'nın ilk teslimatları yapıldı, kısa pistli gemilere iniş kalkış gerçekleştirebilecek Bayraktar TB3 SİHA Projesi başlatıldı, Muharip İnsansız Uçak Sistemi MİUS'un kavramsal tasarımı tamamlandı

Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR A+ tüm unsurlarıyla teslim edildi, Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar O+'nın kabul faaliyetleri tamamlandı ve teslimata hazır hale getirildi, Uzun Menzilli ve Çok Katmanlı Milli Hava Savunma Sistemi "Siper"in test atışları yapıldı

Türk donanmasının en büyük gemisi olacak Anadolu'nun liman kabul testlerine başlandı, Test ve Eğitim Gemisi Ufuk hizmete girmeye hazır hale geldi, Lojistik Destek Gemisi Projesi'nin ilk gemisi TCG Yzb. Güngör Durmuş, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı hizmetine girdi

Yeni nesil hafif zırhlı araçlar ve Fırtına Obüsü için geliştirilen 1000 beygir gücündeki ilk motor ve ilk çapraz tahrikli transmisyon Utku çalıştırıldı, tank, muhtelif zırhlı araç ve makineler için geliştirilen 1500 beygir gücündeki Batu'nun ateşlemesi yapıldı

Savunma ve havacılık sanayisi yeni ihracat rekoru kırdı, ihracat yapılan ülke sayısı 170'e, satılan ürün çeşidi 228'e çıktı

(Göksel Yıldırım/Ankara)

6- İZLENİM - Kovid-19 vakalarının ilk ortaya çıktığı Vuhan'da hayat olağan akışında

Çin, "sıfır vaka" stratejisiyle Kovid-19 salgınını büyük oranda kontrol altına almayı başarırken, ilk kez Vuhan'da uygulanan strateji ülkenin diğer bölgelerinde ortaya çıkan salgınlar için de model oldu

Soğuk bir aralık akşamında dahi kalabalık Vuhan sokaklarında salgın hastalık düşüncesini çağrıştıracak herhangi bir şey göze çarpmıyor

(Emre Aytekin/Çin) (Görüntülü)

7- Gemide dünyaya gelen kedi, tayfanın yol arkadaşı oldu

Taşımacılık alanında faaliyet gösteren gemide 10 aydır liman liman dolaşan "Lolipop", mürettebatla yemek yiyip onlarla uyuyor

Gemi reisi ve güverte sorumlusu Mahsun Arslan:

"O artık geminin bir tayfası oldu. Yemek ve veteriner ücretleri için aylık 700-800 lira harcadığımız oluyor"

"Hasta bir kedi bulunca onu veterinere götürüyoruz, baktırıyoruz"

(Gazi Nogay/Trabzon) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet