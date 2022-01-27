ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 27 Ocak 2022

6 Nisan 1920

1- GRAFİKLİ - Rusya ile gerilimin ardından NATO, Avrupa'nın doğusunda varlığını artırıyor

NATO'nun Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya'daki çok uluslu muharip birliklerinin yanı sıra Romanya ve Bulgaristan'da askeri varlığı bulunuyor

NATO müttefikleri Baltık bölgesi ile Romanya ve Bulgaristan'daki hava, deniz ve kara unsurlarına ilave savaş uçakları ve savaş gemileri gönderiyor

(Ömer Tuğrul Çam/Brüksel)

2- Milli Muharip Uçak'ta imalat başlıyor

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil:

"Milli Muharip Uçak bu yıl ortaya çıkacak, fiziksel olarak göreceksiniz, 18 Mart 2023'te de motor çalıştıracak, yer testlerine başlayacak"

"Milli Muharip Uçağın helikopterdeki karşılığı ise Atak-2. Onu da 18 Mart 2023'te uçuracağız, çok iddialı bir hedef"

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Görüntülü)

3- GRAFİKLİ - "İstanbul'un organize polisi" FETÖ'ye geçit vermedi

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, geçen yıl FETÖ'ye yönelik operasyon ve münferit soruşturmalar kapsamında 714 kişi hakkında işlem yapıldı

Bu zanlılardan 161'inin aktif, 99'unun ise KHK ile ihraç edilen kamu personeli olduğu belirtildi

(Halil Demir/İstanbul)

4- MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son gün yaklaştı

Motorlu taşıtlar vergisinde bu yıla ilişkin ilk taksit ile olumsuz hava koşullarından dolayı ertelenen KDV, damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 31 Ocak Pazartesi günü sona erecek

7256 sayılı yapılandırmada 7'nci, 7326 sayılı yapılandırmada 3'üncü taksit ödemelerinin de ay sonuna kadar yapılması gerekiyor

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

5- Anayasa Mahkemesi, hukuk davasının 9 yılı aşkın sürmesini "hak ihlali" saydı

Karardan:

"Medeni hak ve yükümlülüklerle ilgili uyuşmazlıklara ilişkin yargılama süresinin makul olup olmadığı değerlendirilirken yargılamanın karmaşıklığı ve kaç dereceli olduğu, tarafların ve ilgili makamların yargılama sürecindeki tutumu ve başvurucunun yargılamanın süratle sonuçlandırılmasındaki menfaatinin niteliği gibi hususlar dikkate alınır"

(İsmet Karakaş/Ankara)

6- Osmanlı'dan bugüne pullarla tarihe yolculuk

PTT Pul Müzesi'nde, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk pulunun çıkarıldığı 1863'ten bugüne kadar basılmış yaklaşık 8 bin 375 pul sergileniyor

Türk pullarının 155 yıllık tarihi geçmişi, Atatürk, doğa, spor, taşıt, turizm, kültür varlıkları ve tarih olarak 7 temada sergiye gelenlerin beğenisine sunuluyor

(Arife Yıldız Ünal/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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AA - Güncel