ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 25 Ocak 2022

Afganlar şiddetlenen yoksullukta organlarını satıyorTaliban öncesi dönemde de sıkça rastlanan organ satışları Batı'nın yardımları kesmesiyle katlanarak arttıGulamhazret: "Açlıktan kurtulmak için böbreğimi, hatta gözümü veya diğer uzuvlarımı satmaya mecburum.

6 Nisan 1920

1- Afganlar şiddetlenen yoksullukta organlarını satıyor

Taliban öncesi dönemde de sıkça rastlanan organ satışları Batı'nın yardımları kesmesiyle katlanarak arttı

Gulamhazret:

"Açlıktan kurtulmak için böbreğimi, hatta gözümü veya diğer uzuvlarımı satmaya mecburum. Ekonomik durumumuz böyle devam ederse çocuklarımı ve eşimi kurtarmak için her şey yapabilirim"

Dr. Hoşhal Tufan:

"Bize de böbrek satmak isteyenler geliyor ama bizde böbrek nakli yapılamadığı için gelenleri geri çeviriyoruz"

(Bilal Güler/Sayed Khodaiberdi Sadat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ordulu fırıncının klasik araç merakı

Altınordu ilçesinde fırın işleten Osman Çelebi, 10 klasik araçtan oluşan koleksiyonunu evinin garajında büyük bir özenle koruyor

Osman Çelebi:

"Benim hiçbir aracım satılık değil. Bendeki bu tutku şimdi çocuklarıma da geçti. Tahmin ediyorum ki onlar da bu araçları satmayacaktır"

(Hayati Akçay/Ordu) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Kış sporlarında gözler Pekin 2022'ye çevrildi

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto:

"Federasyon olarak olimpiyatlara 6 sporcuyla gidiyoruz. Olimpiyatlara katılmak bile büyük bir güzellik. İnşallah bir sürpriz olur. Hayalimiz madalya almak, ilk 30'lara girmek. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız"

(Halil İbrahim Avşar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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AA - Son Dakika Haberleri