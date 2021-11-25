ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 25 Kasım 2021 - Haberler
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 25 Kasım 2021

AA - Haberler | Güncel
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 25 Kasım 2021

Tedarik sıkıntısı yaşayan şirketler çare olarak rotayı Türkiye'ye çeviriyorUluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Ulusoy: "Pandemi sürecinde Çin'den yeterince hizmet ve tedarik sağlayamayan küresel şirketlerden bazıları, satın...

6 Nisan 1920

1- Tedarik sıkıntısı yaşayan şirketler çare olarak rotayı Türkiye'ye çeviriyor

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Ulusoy:

"Pandemi sürecinde Çin'den yeterince hizmet ve tedarik sağlayamayan küresel şirketlerden bazıları, satın alma operasyonlarını Türkiye'ye yönlendirdi"

"Küresel ticaretteki bu hedef değişimini? pandemi şokuyla başvurulmuş geçici bir yöntem olarak?değerlendirmiyoruz. Türkiye'ye yönelen satın alma eğilimleri artarak devam edecektir"

(Deniz Çiçek/Ankara)

2- Mahkemelerde 41 bin 402 duruşma elektronik ortamda yapıldı

Avukatların, duruşmalara bulundukları yerlerden video konferansla katılmalarını sağlayan "e-Duruşma"nın uygulandığı hukuk mahkemesi sayısı 1400'e ulaştı

Yıl sonuna kadar, e-Duruşma yapılabilecek 1800 duruşma salonu daha kullanıma sunulacak

(Kemal Karadağ/İsmet Karakaş/Ankara)

3- Belarus-Polonya sınırında Avrupa'ya göç yolundaki kadınların dramı yürek burkuyor

Belarus hükümetinin, AB ülkelerine göç etmek amacıyla sınır bölgesinde bekleyen yaklaşık 2 bin kişi için geçici olarak hazırladığı kapalı alanda çok sayıda kadın çocuklarla birlikte yaşamlarını sürdürüyor

Kerküklü Aysan Nuri:

"Hayatımız zor. Yaşamak zor. Çocuklarım mektepte okuyamıyor, mektepler iyi değil. Onun için geldim. Ben kendim için değil, çocuklarım için geldim"

(Ali Cura/Fakhradin Ibrahim Mohammad/Grodno) (Görüntülü)

4- Toprak Razgatlıoğlu'nun ailesi şampiyonluk gururu ve sevinci yaşıyor

Anne Belgin Ungan:

"Toprak, Dünya Superbike'te şampiyon olan ilk Türk sporcu olarak adını altın harflerle tarihe yazdırdı. Mutluyuz, gururluyuz. Başta Kenan Bey olmak üzere destekleyen herkese teşekkür ederim"

Ağabey Tümay Razgatlıoğlu:

"Babam onun için çok çaba sarf etti, şampiyon olmasını çok istiyordu. Toprak, 'Bu şampiyonluğumu babam için aldım, babama armağan ediyorum' deyince ailecek duygulandık, ağladık"

(Uğur Subaşı/Sakarya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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AA - Son Dakika Haberleri

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