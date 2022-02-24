ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 24 Şubat 2022

6 Nisan 1920

1- Preveze denizaltısının "kalbi" millileşti

HAVELSAN tarafından geliştirilen ve denizaltının "kalbi" olarak nitelendirilen Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi, Preveze denizaltısına entegre edildi

Sistemin veri akışını yedekli ve kesintisiz sağlaması sayesinde Preveze sınıfı denizaltıların harekat görevlerini en etkin şekilde icrası mümkün olacak

(Göksel Yıldırım/Ankara)

2- Karadeniz'de kirliliğin sebebi iklim değişikliği

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu:

"Karadeniz'de yaklaşık 100 metrenin altı oksijensiz, hidrojen sülfür oranı yüksek. Oksijensiz tabaka giderek yüzeye yaklaşıyor. Bunun ana sebebi iklim değişimi, Karadeniz'e özgü fiziksel yapılar iklim değişikliği ile ciddi biçimde farklılaştı, soğuk ara tabaka kayboldu"

"İklimin denizin üstündeki etkisini azaltamıyoruz ama diğer baskıları azaltacağız ki denizlerimiz bu iklim değişikliğine daha dayanıklı hale gelsin"

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye'ye 10 günde 8 LNG kargosu gelecek

Türkiye doğal gaz depolarını dolu tutmak ve arz konusunda sıkıntı yaşamamak için LNG alımına devam ediyor

(Murat Temizer/Ankara)

4- Geçen yıl yanan orman alanlarında yenileme çalışmaları yıl sonuna kadar tamamlanacak

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey:

"Orman yenileme çalışmaları yapılacak sahaların 68 bin hektarının yanan ağaçların tohumlarından ve tohum takviyesiyle doğal yolla, 36 bin hektarının ise fidan dikimi ve tohum ekimiyle suni yolla yenilenmesi planlandı"

"Tohum stokları, hem bu yıl gerçekleştirilecek kızılçam fidanı üretimi hem de yanan sahalara yapılacak tohum takviyesi için yeterli"

(Enes Duran/Ankara)

5- Azerbaycan "yeşil enerji" kurulu gücünü artırmayı planlıyor

Azerbaycan Enerji Bakan Yardımcısı Elnur Soltanov:

"Azerbaycan'daki yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulu gücü yüzde 17 oranında. 2030'a kadar bu rakamın yüzde 30'a çıkartılması hedefleniyor. Bu da bizim yenilenebilir enerji alanında 1500 megavatlık ek güç elde etmemiz gerektiği anlamına geliyor"

(Ruslan Rehimov/Bakü)

6- Özel harekat MAK timi 3100 rakımda kış eğitimi alıyor

İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes Dağı'nda operasyonel eğitimden geçen Muharebe Arama ve Kurtarma timi, kar ve fırtına gibi olumsuz hava ile zorlu arazi şartlarında hayatlarını idame ettirme konusunda da kabiliyet kazanıyor

(Müzahim Zahid Tüzün/Kayseri) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Levent'te yapımı süren caminin minareleri göz dolduruyor

Barbaros Hayrettin Paşa'nın askerlerinin eğitim alanında yapılan 20 bin kişi kapasiteli caminin 4 minaresi yükselmeye başladı

Büyük Çamlıca Camisinde olduğu gibi ilklerin yer alacağı caminin halılarında, pencere ve süslemelerinde deniz ve denizci ağırlıklı detaylar kullanılacak

(Çiğdem Alyanak/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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AA - Güncel