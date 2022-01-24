ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 24 Ocak 2022

KKTC Başbakanı ve UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, erken genel seçimlerin ardından AA'ya konuştu: "Bize yakın, bizim görüşümüzü destekleyen ve ekonomik anlamda atacağımız adımlarda bize set germeyecek bir koalisyon ortağıyla, protokol de imzalamak suretiyle, önümüzdeki sürecin...

ANTALYA (AA) - 6 Nisan 1920

1- KKTC Başbakanı ve UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, erken genel seçimlerin ardından AA'ya konuştu:

"Bize yakın, bizim görüşümüzü destekleyen ve ekonomik anlamda atacağımız adımlarda bize set germeyecek bir koalisyon ortağıyla, protokol de imzalamak suretiyle, önümüzdeki sürecin haritasını çizeceğiz"

"Türkiye, her sıkıntılı süreçte KKTC'ye karşılıksız, hiçbir beklentisi olmadan yardım etmiştir, yardım etmeye de devam edecektir"

"Biz belki iki devletiz ama tek milletiz, hiçbir ayrı gayrımız yoktur"

"Biz şuna inanıyoruz, siyasette istikrar yoksa bunu ekonomideki istikrara çevirmeniz mümkün değildir. Birinci şart siyasi istikrardır"

(Muhammet İkbal Arslan/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Aziz Sancar, açılışına katılacağı adını taşıyan kampüse ilişkin AA'ya açıklama yaptı:

"Bu benim için bir bilim insanı olarak ve Türk dünyasının Batı ülkelerinde bir temsilcisi olarak büyük bir onur ve gurur kaynağıdır"

"Bu girişimler aynı zamanda ülkemin, Türk dünyasının eğitim ve bilime verdiği önemin bir göstergesi olarak beni çok sevindirmiştir"

(Selma Kasap/Ankara)

3- Ukrayna krizi, enerjide Rusya'ya bağımlı Almanya'yı endişelendiriyor

Gaz tedariki için "acil durum planlamasına" başlayan Alman hükümeti, Ukrayna krizinin tırmanması durumunda Rusya'nın Avrupa'ya gaz tedarikini kesme riskini hesaplıyor

(Bahattin Gönültaş/ Berlin)

4- Terörle mücadelenin kahramanları kar ve dondurucu soğukta da göreve hazır

Hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü Ağrı'da görev yapan polis özel harekat timleri, çetin kış şartlarında düzenledikleri eğitim ve tatbikatlarla dosta güven, düşmana korku veriyor

Zorlu coğrafya ve iklim şartlarına sahip bölgede 7 gün 24 saat elleri tetikte görev yapan timler, terörle mücadelenin yanında kentin asayişi ve huzuru için de yoğun mesai yapıyor.

(Abdullah Söylemez/Ağrı) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Antalya'da geçen yıl 35 lüks yat denize indirildi

Antalya Serbest Bölge'de yat imalatının başladığı 2000'den bu yana satış değeri yaklaşık 1,5 milyar dolara ulaşan 514 yat, sahiplerine teslim edildi

Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ Genel Müdürü Zeki Gürses:

"Bölgemizde 48 firmanın ürettiği yatlar, dünyanın her bir yerine satılıyor. Yat sektöründe ön plana çıkmış İtalya, Hollanda gibi ülkelere bile buradan satış yapılıyor"

(Hatice Özdemir Tosun/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- İdlib'deki kamplarda gecenin sessizliğini üşüyen çocukların ağlamaları bozuyor

Muhacirun çadır kampından Hude Ebu Mahmut:

"Çocuklarımız soğuktan dondu ve gece boyu ağladı. Ne yapacağımızı bilemedik"

Meryem Şeyh:

"Yakacağımız yok, gelirimiz yok, odun pahalı. Gece yağan kar ve aşırı soğuk nedeniyle uyuyamadık. Çadırımızın üzerinde biriken karları temizledik"

(Ahmet Karaahmet/Mehmet Burak Karacaoğlu) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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AA - Son Dakika Haberleri