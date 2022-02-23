ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 23 Şubat 2022

6 Nisan 1920

1- Türkiye, yapay zekayla ilgili meslek standardı belirleyen ilk ülke oldu

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından "Yapay zeka sistem analisti", "Blok zinciri analisti", "Bulut bilişim analisti" ve "Gömülü sistem geliştiricisi" mesleklerinin standartları hazırlandı

?- Türkiye'de yapay zeka ve dijital dönüşüm alanında standardı belirlenen meslek sayısı 30'a yükseldi

(Özcan Yıldırım/Ankara)

2- Rusya-Ukrayna gerginliği nedeniyle Türkiye'nin buğday arzında sıkıntı beklenmiyor

Ulusal Hububat Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar:

"Türkiye buğday konusunda kendi kendine yeten bir ülkedir. Ülke genelinde buğdayla ilgili kesinlikle bir sıkıntımız olmaz"

"İhracat ürünlerinde kullanılacak buğdayda bir sıkıntı yaşanması durumda TMO'nun da piyasaya müdahale edebilecek stokları bulunuyor"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

3- Türkiye'nin hava yoluyla taşınacak yolcu sayısında 2023 hedefi 216,6 milyon

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, geçen yıl 128,6 milyona ulaşan hava yolu yolcu sayısının, 2023'te yüzde 68 artışla 216 milyon 615 bine çıkarılmasını hedefliyor

Uçak trafiğinin ise söz konusu dönemde 2 milyon 214 bine yükseleceği tahmin ediliyor

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

4- Irak gazının transferi için anahtar ülke Türkiye

TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener:

"Irak gazının Türkiye'ye getirilebilmesi birçok açıdan önemli ve faydalı olacaktır. Bunun gerçekleşebilmesi için güvenlik, markete erişim, yatırım ortamı gibi birçok soru işaretinin giderilmesi gerekmektedir"

(Murat Temizer/Ankara)

5- Ortaokul ve liselerde en çok talep gören seçmeli dersler belli oldu

Ortaokul kademesinde en çok matematik, yabancı dil ve bilim uygulamaları, liselerde ise sosyal etkinlik, matematik ve coğrafya tercih edildi

Gelecek eğitim öğretim yılında yeni müfredatla verilecek çevre ve iklim değişikliği dersini seçen öğrenci sayısı 33 bin 441'den 55 bin 674'e yükseldi

(Selma Kasap/Ankara)

6- Fıratlar, karlı Munzur ve Mercan'ı teröristlere "dar" ediyor

Erzincan İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar, son 5 yılda, 3'ü sağ 25 teröristi etkisiz hale getirdi, 154 barınak, sığınak ve depoyu imha etti, çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirerek örgüte ağır darbe vurdu

Tim Komutanı Kıdemli Astsubay Çavuş Aykut Kambur:

"Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar gerektiğinde seve seve canlarımızı feda edecek şekilde, yılmadan ve yorulmadan, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için mücadelemiz devam edecektir"

(Kemal Özdemir/Erzincan) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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AA - Güncel