ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 20 Ocak 2022

6 Nisan 1920

1- Omicron, çocuklardaki Kovid-19 vakalarını da artırdı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergin Çiftçi:

"Yatan hastalarımızın çoğunluğu altta farklı hastalıkları bulunan çocuklar. Sağlıklı çocuklarda şu an kötü bir seyir görmüyoruz"

"Kovid-19'u belirtili veya belirtisiz geçiren çocukların bir kısmında iyileştikten yaklaşık 1-1,5 ay sonra Multisistem Inflamatuar Sendromu gelişebiliyor. Aileler, çocuklarını hastalıktan sonraki bu süre içinde takip etmeli"

(Burcu Çalık/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye'den 196 ülkeye 3,1 milyar dolarlık ev tekstili ürünü satıldı

Sektör temsilcileri geçen sene ihracatı 2020 yılına göre yüzde 25,49 artırdı

En fazla dış satım havlu grubunda gerçekleştirildi

(Sinan Balcıkoca/Bursa)

3- Karbondioksit oranı 142 yılda yüzde 44 arttı

Karbondioksit değerleri, 1880 yılında yaklaşık 291 ppm iken 2021 yılında 418'e ulaştı

Uluslararası Hava Kirliliğini Önleme ve Çevre Koruma Birliği Başkanı Prof. Dr. Selahattin İncecik:

"Her yıl karbondioksit değeri yaklaşık 2 ppm'in üzerinde artış göstermektedir"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı)

4- Gemi ve yat sektörü, geçen yıl 1,6 milyar dolarlık ihracat yaptı

Sektörün ihracatı geçen yıl yüzde 18,3 artışla 1 milyar 626,4 milyon dolara yükseldi

Gemi ve yat sektörünün 2021'de en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke, 530,8 milyon dolarlık dış satım ile Norveç oldu

(Yunus Türk/İstanbul)

5- Türkiye'nin "Toprak Dede"si, vefatının ikinci yılında yad ediliyor

Türkiye'nin ilk özel arboretumunu Yalova'da kuran Hayrettin Karaca, yurt içi ve yurt dışı ziyaretlerinde tohumlar topladı

Sanayici arkadaşı Nihat Gökyiğit ile 1992'de TEMA Vakfını kuran Karaca, 97 yıllık hayatına Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülü, Doğru Yaşam Ödülü ve Birleşmiş Milletler Orman Kahramanı gibi ödülleri sığdırdı

(Sefa Mutlu/İstanbul)

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AA - Son Dakika Haberleri