ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 19 Kasım 2021

ANKARA (AA) - 6 Nisan 1920

1- ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Donfried: "Türkiye ile iş birliğimizi derinleştirme konusunda kararlıyız"

"Birçok ortak çıkarı paylaşıyoruz ve birlikte yapabileceğimiz çok şey var"

"Diyaloğun ABD ile Türkiye arasında çok düzenli bir şekilde devam ettiğini belirtmek isterim"

"ABD ve Türkiye birçok yönü olan sağlam bir savunma ilişkisine sahiptir"

"(F-35'ler için yapılan ödeme ve F-16 tedariği) Bence burada önemli olan, ABD ve Türkiye'nin bu konular üzerinde çalıştığı, devam eden bir sürecin olmasıdır. Birlikte çalışarak çözüme ulaşacağımızdan eminim"

"CAATSA'yı ele aldığımızda, Hindistan ve Türkiye'yi aynı sepete koymamalıyız. Türkiye'nin ABD'nin bir NATO müttefiki olduğunun ve bunun yasal sonuçlarının hatırlanması bu bağlamda önemli"

(Nazlı Yüzbaşıoğlu/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye'de 10 bini aşkın bina dijital kimliğe kavuştu

Bina Kimlik Sistemi kapsamında yapı denetimi tamamlanan binalara QR kodlu ve RFID çipli sertifika levhası takılmaya başlandı

Özellikle deprem, yangın gibi afet anlarında, binaya yerleştirilen sertifikalardaki "bina kat planları", "yapının genel verileri", "yapıda ikamet eden vatandaşlar" gibi hayati bilgilere uzaktan erişilebilecek

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara)

3- Su ürünleri ihracatında yıl bitmeden rekor geldi

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Atakan Demir:

"Sektörün vermiş olduğu başarılı işler yıl bitmeden rekoru getirdi. 2023 hedeflerimiz 1 milyar dolardı. Bunu 2019'da yakaladık. Şimdi ise hedefimiz ihracatımızın 2023'te 1,5 milyar doları aşması"

(Yusuf Şahbaz/İzmir) (Fotoğraflı)

4- Dünya nüfusunun neredeyse yarısının sağlıklı tuvalete erişimi yok

"Dünya Tuvalet Günü" olarak kabul edilen 19 Kasım'da dünyada hala 3,6 milyar insan, hijyenik, güvenli ve sağlıklı bir tuvalete erişemiyor

Birleşmiş Milletler, hijyenik, güvenli, mahremiyeti ve insan onurunu koruyan, uygun fiyatlı bir tuvalete erişmenin her birey için "yasal hak" olduğunda fikir birliği yapsa da sadece geri kalmış değil, gelişmiş ülkelerde bile tuvalet erişiminde sıkıntı yaşanıyor

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi Avrupa Çevre ve Sağlık Merkezi Su ve İklim Programı Program Yöneticisi Oliver Schmoll:

"DSÖ Avrupa bölgesinde, nüfusun yaklaşık üçte biri (279 milyon) hala güvenli tuvalet ve sanitasyon hizmetlerinden yoksun"

İHH Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Aynacı:

"Özellikle çatışma bölgelerinde göç etmek zorunda kalan insanlar için bunlar (tuvalet ve banyo yapımı) hayati öneme sahip durumda. Bu noktada 41 ülkede 434 banyo, 695 tuvalet, 1 gasilhane, 1 su arıtma tesisi, 1 su arıtma ve paketleme ünitesi, 100 su deposu ve 1 su kanalı inşa ederek mağdur insanların istifadesine sunduk"

(Güç Gönel Sağıroğlu/İstanbul) (Fotoğraflı)

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AA - Son Dakika Haberleri

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