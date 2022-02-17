ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 17 Şubat 2022

ÇANAKKALE (AA) - 6 Nisan 1920

1- "Simgelerin köprüsü" 26 Şubat'ta hizmete açılacak

Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında temeli 18 Mart 2017'de atılan 1915 Çanakkale Köprüsü, özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılıyor

Mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan ve "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlandı

(Arife Yıldız Ünal/Ankara/Burak Akay/Çanakkale) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türk ihracatçısı BAE'den 10 milyar dolar hedefiyle döndü

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle:

"İhracat hacmi açısından yapılan anlaşmalar ve iş dünyasıyla kurulan bu son derece olumlu köprü, bize ihracat rakamının çok kısa zaman içerisinde 10 milyar dolara doğru gideceğinin hissiyatını verdi"

"BAE'de Türk müteahhitleri için de çok ciddi inşaat potansiyeli var ve inşaat kapasitesi nedeniyle müteahhit ihtiyacı var. Türk müteahhitlerini de davet ettiler"

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

3- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı teşvikler, güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarının artmasını sağlayacak

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Başkanı Demirdağ;

"Yeni teşviklerle artacağına inandığımız güneş yatırımları bu anlamda cari açığın kapatılmasına yardımcı olacak. Çok yerinde ve güzel bir adım olarak değerlendiriyoruz"

Global Enerji Derneği Başkanı Dilek:

"Ekonomik tahribatların yoğunlaştığı bu iki yılın ardından böyle bir teşvik sektörü rahatlatacaktır. Elektriği ucuzlatmasını da bekliyoruz"

(Gülşen Çağatay/Ankara)

4- Elektrik faturalarını konut statüsünden ödeyecek STK'ler düzenlemeden memnun

MÜSİAD Genel Sekreteri Terzioğlu:

"Kamu yararına çalışan bu kuruluşların tarifelerinin ticarethaneden konuta dönüştürülmesi marifetiyle elektrik maliyetleri, dağıtım bedeli dahil yüzde 50'ye yakın düşecektir"

Enerji Tüketicileri Derneği Genel Başkanı Çebin:

"Elektrik üretim maliyetlerinin çok yüksek olduğu göz önünde bulundurulmalı. Bunu değerlendirince yapılan bu statü değişimi olumlu bir adım olarak nitelendirilebilir"

(Murat Temizer/Ankara)

5- Mücadele ettiği SMA'yı doktora tezi konusu seçti

Koç Üniversitesi Nörobilim Programında doktora yapan Ayça Şahin:

"Tezim Türkiye'deki SMA hastalarının genetiğine odaklanacak. SMA'nın genetiğinin aydınlatılmasına ve böyle bir çalışmaya ülkede ihtiyaç var"

"SMA'yla bir ömür boyu mücadele ediyoruz ama ömrümüz süresince oynayacağımız bu maçta tedaviler sayesinde öne geçip çokça gol atabiliyoruz"

(Lale Bildirici Büyükkarakaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Tahta kayak etkinliği Şemdinlili gençlerin vazgeçilmez eğlencesi oldu

Kendi imkanlarıyla yaptıkları tahta kayaklarla karlı tepeleri kayak pistine çeviren Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Aşağı Kayalar köyündeki gençler, bu etkinliği tanıtmak için festival düzenlemeyi planlıyor

Köy sakinlerinden Hüsamettin Eren:

"Bu sene de 7'den 70'e herkes buraya gelerek bu dağların dik yamaçlarında kaymanın keyfini yaşıyor. Bu tahta kayak takımlarına ilgi bayağı arttı"

(Sıraç Karadeniz/Hakkari) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Cimnastikte "akademi" modeliyle başarılı sporcular yetiştirilecek

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen:

"TCF Akademi'yi bir okul haline getirmeye çalışacağız. Bunu çok önemsiyoruz. Çünkü 300'e yakın antrenör birer sporcu verse, Türk cimnastiği gelecekte Çin gibi kalabalık, başarılı bir sporcu ordusuna sahip olur"

"Artık gittiğimiz her yarışmada final ve madalya bekliyoruz"

(Muhammed Boztepe/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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AA - Güncel