ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 17 Ocak 2022

6 Nisan 1920

1- GRAFİKLİ - Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü 7 bin 816 megavata ulaştı

Geçen yıl şebekeye 1149 megavatlık güneş santrali dahil oldu

Çevreci Enerji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Şallı:

"Güneş enerjisi yatırımlarının artacağını düşünüyoruz"

(Halil Şahin/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Orman yangınlarıyla mücadelede hava gücüne "taze kan" için 2,4 milyar lira

2022 Yılı Yatırım Programı'na göre, ormancılık yatırımlarında en yüksek pay uçak ve helikopter alımı için ayrıldı

Ağaçlandırma çalışmaları için yaklaşık 152 milyon lira kaynak aktarılacak

(Enes Duran/Ankara)

3- İstanbul havalimanlarından uçan yolcu sayısı 22 milyon arttı

Geçen yıl yaklaşık 900 milyon kişinin uçtuğu Avrupa'da yolcuların yaklaşık yüzde 7'si İstanbul merkezli seferleri kullandı

Önceki yıla göre yolcusunu yüzde 54 artıran İstanbul'daki havalimanlarından toplam 62 milyon 145 bin 270 yolcu seyahat etti

(İzzet Taşkıran/İstanbul)

4- Afganlar, yazlık çadırlarda kışı atlatmaya çalışıyor

Uluslararası toplumun Afganistan'a yönelik yardım çağrıları sürerken Herat'ta yüzlerce aile su, elektrik, gıda, ısınma ve sağlığa erişimde yokluk yaşıyor

Kamplarda kadınların ekmek pişirmek için yaktığı plastikten çıkan dumanlar ekmeğe sinerek zehirli bir hal alıyor

(Bilal Güler/Kabil) (Fotoğraf-Görüntü)

5- İnsanlık tarihinin en eski mağaralarından Yarımburgaz Mağarası'nda yeni galerilere ulaşıldı

Oluşumu milyonlarca yıl öncesine dayanan ve Eski Taş Çağı'na kadar insan varlığının izlerini taşıyan mağarada ulaşılan yeni galeriler, insanlık tarihine ışık tutacak

Mağaranın yaklaşık 1 kilometre derininde sadece uzman bir ekibin ulaşabildiği, sarkıt ve dikitlerin zarar görmeden korunduğu yeni galerilerde henüz insan izine rastlanmadı

(Güç Gönel Sağıroğlu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Cem Bölükbaşı, ilkleri başarmanın peşinde

2022 sezonunda Formula 2'de mücadele edecek 23 yaşındaki pilot:

"Hikayemize sonuna kadar devam etmek, ilkleri başarmak istiyoruz"

"Elimden gelenin en iyisini yaparak Formula 2'de kendimi göstermek istiyorum"

(Emre Doğan/İstanbul) (Görüntülü)

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AA - Son Dakika Haberleri