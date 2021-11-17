ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 17 Kasım 2021

İSTANBUL (AA) - 6 Nisan 1920

1- Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Ermenistan'a anında karşılık vereceklerini söyledi:

"Ermenistan'ın uluslararası hukuka uygun davranmaması durumunda, Azerbaycan'a yönelik herhangi tehlikeli bir adım attığını sezersek hiç tereddüt etmeden gereken karşılığını veririz"

"(Erivan'dan) Halen toprak iddialarına yönelik açıklamalarını duyuyoruz. Bunlar çok tehlikeli açıklamalar. Ermenistanlı siyasileri daha akılcı, daha sorumluluk sahibi gibi davranmaya çağırıyoruz"

"Şu an için de iki taraf arasındaki normalleşme sürecinden bahsetmek mümkün. Azerbaycan buna hazır"

"(Zengezur koridoru) Türkiye üzerinden Avrupa pazarına ulaşma imkanımız olacak. Aynı şekilde Türkiye de Azerbaycan üzerinden Orta Asya'ya ulaşma imkanı bulacak ve bu da Türkiye'ye yeni fırsatlar doğuracaktır"

(Gülsüm İncekaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2 - GRAFİKLİ - Rusya'nın Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki nüfuzu artıyor

Moskova yönetiminin, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolü altındaki Donetsk ve Lugansk bölgelerindeki ürünlerin Rus ürünleriyle denk statüye sahip olmasına yönelik kararı, bölgede 600 binden fazla Rusya pasaportu verilmesi Ukrayna'da endişeyle karşılanıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, pasaport temininin daha önce Kırım'da da yaşandığına dikkati çekerken, uzmanlar ürün kararını Donbas'ın Rusya'ya entegrasyon sürecinin yasallaşması olarak görüyor

(Talha Yavuz/Kiev)

3- Terör örgütü PKK talimatıyla orman yangınları çıkaran teröriste 2 kez müebbet talebi

Adana'da ormanlık alanda yangın çıkardıktan sonra kovalamaca sonucu yakalanan ve tutuklanan PKK'lı terörist hakkında, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak"tan ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma" suçundan da müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı

İddianamede, sanığın üzerinde, örgüt üyeleriyle bağlantı kurmak için Irak'ın kuzeyinde kullanılan "Korek" hatlı cep telefonu ele geçirildiği ve eylemleri karşılığında PKK'dan para aldığı anlatıldı

(Satuk Topaloğlu/Adana)

4- "Yunus Emre", çağdaş müzikle bale sahnesinde

İzmir Devlet Opera ve Balesi, ünlü Türk düşünür ve şair Yunus Emre'yi vefatının 700. yılında, opera, tiyatro ve dijital sanatların eşliğinde "Gel Gör Beni Aşk Neyledi" adlı bale gösterisiyle anmaya hazırlanıyor

Koreograf Volkan Ersoy:

"21. yüzyılda Yunus Emre'yi sahneye taşımaya çalışıyoruz. Bu eserin bizden bir hikaye olarak ulusal ve uluslararası arenalarda sergileneceğini düşünüyoruz. Beste nerede dinlenirse dinlensin Yunus Emre'nin felsefesini notalarla anlatacak"

(Efsun Erbalaban Yılmaz/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- İstanbul Üniversitesi, yüzeyin ardından dipteki müsilajı da temizlemeyi başardı

Su Bilimleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülşen Altuğ:

"İstanbul Üniversitesi Deniz Biyolojisi Ana bilim Dalında Akuatik Mikrobiyal Ekoloji Laboratuvarı altyapısı ve kendi öz kaynaklarımızla ilk pilot çalışma denemelerinde hem yüzeyde hem dipte çalışmalar başarıyla tamamlandı. Yani deniz bakteri izolatlarıyla yüzeyin ardından dipteki müsilajı da temizledik"

"TÜBİTAK destekli proje ile ilgili ileri bilimsel araştırmalar ve aynı zamanda saha ölçekli üretime yönelik çalışmalar ise devam ediyor"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul)

6- GRAFİKLİ- Dünya ve Türk halterinin unutulmaz ismi: Naim Süleymanoğlu

Bulgaristan'da 1967'de dünyaya gelen ve 18 Kasım 2017'de İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında hayatını kaybeden efsane halterci Naim Süleymanoğlu, vefatının 4. yılında anılıyor

Dünya halterinin unutulmazları arasında yer alan Naim Süleymanoğlu, 3 olimpiyat şampiyonluğu, 7'şer dünya ve Avrupa şampiyonluğu kazandı, 46 dünya rekoru kırdı

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü:

"Naim Süleymanoğlu, yüzyıllar geçse de her zaman anılacak, benim için ayrı bir değeri de nikah şahidim olmuştur, hiçbir zaman unutulmayacaktır"

(Fatih Çakmak/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Oklar yeni olimpiyat madalyası için hedefe kilitlendi

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu:

"2024 Paris Olimpiyatları'nda madalya istiyorsak istikrarlı çalışmamızı sürdürmek zorundayız"

"Aynı disiplin ve çalışma programının üzerine yenilerini ekleyerek 2024 Paris ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda da Türk okçuluğunu en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"

"Şampiyonumuz Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz, yetenekleriyle 3 olimpiyat daha Türkiye'yi temsil edebilecek kadar genç yaşta"

(Muhammed Boztepe/Ankara) (Fotoğraflı)

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AA - Son Dakika Haberleri

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