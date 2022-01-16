ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 16 Ocak 2022

Kamunun imalat sanayisi yatırımlarında en yüksek pay yine kimya sektörünün2022 Yılı Yatırım Programı'na göre, bu yıl en fazla ödenek yaklaşık 797 milyon lirayla kimya sektörüne ayrıldıÖdenek tutarı geçen yıla göre en fazla artış gösteren sektör, yüzde 774 ile demir yolu taşıt...

TRABZON (AA) - 6 Nisan 1920

1- Kamunun imalat sanayisi yatırımlarında en yüksek pay yine kimya sektörünün

2022 Yılı Yatırım Programı'na göre, bu yıl en fazla ödenek yaklaşık 797 milyon lirayla kimya sektörüne ayrıldı

Ödenek tutarı geçen yıla göre en fazla artış gösteren sektör, yüzde 774 ile demir yolu taşıt sanayi oldu

(Enes Duran/Ankara)

2- Rize çay ihracatından 2021 yılında yaklaşık 9,8 milyon dolar kazandı

Kentten geçen yıl 32 ülkeye 3 bin 278 ton çay ihraç edildi

Rize merkezli firmalar, ülkenin toplam çay ihracatının miktarda yaklaşık yüzde 60'ını, değerde ise yüzde 50'sini gerçekleştirdi

(Tuğba Yardımcı/Trabzon)

3- ABD'nin "tatil sezonunda" perakende satışlar, enflasyon ve tedarik zinciri sıkıntılarına rağmen arttı

Ülkede perakende satışlar, Kasım-Aralık 2021'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 artarak 886,7 milyar dolara ulaştı

Perakende satışlar; tedarik zinciri aksamaları, enflasyon ve devam eden Kovid-19 salgınına rağmen rekor kaydetti

(Dilara Zengin/Washington)

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