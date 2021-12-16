ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 16 Aralık 2021

ANKARA (AA) - 6 Nisan 1920

1- GRAFİKLİ - 10 soruda Öğretmenlik Meslek Kanunu

Gelecek günlerde teklifi Meclise sunulacak Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlere mevcut haklarına ilave yeni mali, sosyal ve özlük haklar sağlanacak

Öğretmenliğin kariyer mesleği olarak tanımlanacağı yeni düzenlememe, aday öğretmenlik, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik alanlarında haklar, görevler ve sorumluluklar netleştirilecek

Bakanlık bünyesinde görev yapan sözleşmeli öğretmenlerin mecburi hizmet hariç özlük, atama ve tayinlere ilişkin hakları kadrolu öğretmenler ile aynı olacak

Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavının artık yapılmayacağı yeni düzenlemede, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde bir program uygulayacak

(Selma Kasap/Ankara)

2- "Otobüs-minibüs-midibüs" ihracatında aslan payı Fransa ve Almanya'nın

Türkiye'den bu yılın ocak-kasım döneminde yüzde 40'tan fazlası Fransa ve Almanya'ya olmak üzere 80 ülkeye 1 milyar 117 milyon 865 bin dolarlık otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı gerçekleştirildi

Bu ürün grubunda Fransa'ya 305 milyon 772 bin, Almanya'ya 142 milyon 509 bin dolarlık satış yapıldı

(Sinan Balcıkoca/Bursa)

3- "UNUTTURAN HASTALIK: ALZAYMIR" - Depresyon, alzaymırı tetikliyor

Sağlık Bakanlığı Kronik Hastalıklar ve Yaşlı Sağlığı Daire Başkanı Uzm. Dr. Banu Ekinci:

"Alzaymırın en önemli risk faktörlerinden biri de depresyondur. Ayrıca sosyal izolasyon alzaymır açısından risk faktörüdür"

"Yaş almış bireylerimize sosyal ortamlara daha çok katılmasını, bilgi, beceri ve zihinsel fonksiyon gerektiren aktivitelere yönelmelerini öneriyoruz"

"Alzaymırın çok erken evrede yakalanması en kritik nokta. Yemeğin altını sık açık unutma, kapının üzerinde anahtarı bırakma veya basit kelimeleri hatırlamama gibi unutkanlıklar hasta yakınları açısından bir alarm olmalı"

"2022 yılında yapacağımız Türkiye Yaşlılık ve Sağlık Araştırmasıyla yaşlılarımızın evlerine gidip onların durumlarını tek tek tespit edeceğiz. 21 bin yaşlı vatandaşa ulaşmayı planlıyoruz"

(Burcu Çalık/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'ndan kuraklıkla mücadele için öneriler:

"Doğa kaynaklı afetlerin en tehlikelisi, en zor çözümü olan kuraklıktır. Kuraklık yavaş gelişen bir afettir. Onu iyi takip etmek, iyi anlamak gerekiyor. Öyle bir günah keçisi bulup suçu oraya atıp olayın kök nedenlerini gözden kaçırmamamız gerekiyor"

"Herkes 'su çok kıymetli' diyor ama bu değerli şeyin bir bütçesini yapmıyoruz. Bu işi çok basite almışız. Kuraklıkla mücadele planları yok kentlerin. Kuraklıkla mücadele planı yapılması lazım"

"Kuraklıkta suyu yönetmek ve tarımı yönlendirmek için 3 aylık tahminlerin kullanılması gerekiyor. Çiftçimizin artık 6 aylık tahminlere göre ekim, dikim yapması lazım"

"Doğru yerde, doğru ürün ekmek gerekiyor. Yani suyun az olduğu yerde kuraklığa dayanıklı ürünler, suyu az tüketen ürünler ekmek mantıklı"

"Büyükşehir belediyelerinin meteoroloji birimi kurması gerekir"

"Şu anda 112 milyar metreküp suyumuzun 112 milyar metreküpe yakınını kullanıyoruz. Yani her yağan yağmur damlasına ihtiyacımız var. Her yağan yağmur damlasını toplamamız gerekiyor. Yağmur suyu hasadının ve kadim Anadolu kültüründe yer alan sarnıçların geri gelmesi gerekiyor"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Görüntülü)

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AA - Son Dakika Haberleri

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