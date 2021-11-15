ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 15 Kasım 2021

TERMAL, YALOVA (AA) - 6 Nisan 1920

1- Termal kamera ve akustik sistemler "Hudut Kartalları"nın gözü kulağı

Türkiye- İran sınırının Ağrı- Iğdır kesimine yapılan güvenlik duvarı ve menfezlere harekete duyarlı, gece görüş özellikli kamera sisteminin yanı sıra her türlü titreşimi tespit edebilen akustik sistemler yerleştirildi

Sistem sayesinde eli tetikte gözü sınırda vatan nöbeti tutan Mehmetçik, olaylara anında müdahale ediyor

(İsmail Hakkı Demir/Iğdır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Perakende sektörünün 9 aylık net karı ikiye katlandı, hasılatı yüzde 26,3 arttı

CarrefourSA, ŞOK Marketler, Migros, BİM, Bizim Toptan, Teknosa, Ersan Alışveriş, Milpa ve Casa Emtia'dan oluşan perakende şirketlerinin 9 aylık net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94,5 artışla 2 milyar 726,5 milyon liraya, hasılatı ise yüzde 26,3 yükselişle 114 milyar 506,1 milyon liraya çıktı

Bu dönemde net kar ve hasılat büyüklüğü açısından listenin ilk üç ismini BİM, Migros ve ŞOK Marketler oluşturdu

Miktar bazında kar artışı açısından bakıldığında ilk sırada yer alan Migros, geçen yılın 9 ayında 281,7 milyon lira düzeyinde bulunan zararını bu yılın aynı döneminde 367,2 milyon lira kara çevirdi

Hasılat büyüklüğünü en fazla artıran şirket ise 9 milyar 935,9 milyon lira ile BİM olarak kayıtlara geçti

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

3- Cin Ali "ablaları" Suna ve Selma'nın açtığı müzede sevenleriyle buluşuyor

Öğretmen Rasim Kaygusuz'un 1968'de ilkini çıkardığı kitap serisinin baş kahramanı Cin Ali, yarım asırdır çocukların hayatına dokunmaya devam ediyor

Rasim öğretmenin kızı Nevin Kaygusuz Apaydın (Suna):

"Cin Ali bizim hiç büyümeyen kardeşimiz, biz sürekli büyüyoruz"

Nesrin Kalaycıoğlu (Selma):

"Babam bize hep derdi, 'Cin Ali'nin kıymetini bilin' diye. İşte o zaman ne kadar kıymetli olduğunu, sadece bizim için değil Türkiye'de hatta dünyada onu okuyanlar için ne kadar kıymetli bir kültürel miras olduğunu gördük ve ona sahip çıktık"

(İsa Toprak/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ormanya'daki yabani yaşam Kartepe'nin "Robinson"una emanet

Kocaeli'de yaklaşık 13 yıl yaşadığı kulübenin bulunduğu alana Ormanya Doğal Yaşam Parkı kurulmasıyla burada gece bekçisi olarak çalışmaya başlayan Cemil Göndük, doğa sevgisi ve yabani hayvanlarla kurduğu iletişim sayesinde görevini "devamlı bakıcı" olarak sürdürüyor

Kartepe ilçesinde yaşayan yabani hayvan bakıcısı Cemil Göndük:

"Yabani hayvanların sağlıklarını falan kontrol ediyorum, bir şeyleri varsa veteriner hekimlere bildiriyorum. Doğma büyüme buralıyım ama 20 seneye yakındır burada kalıyorum"

(Şengül Azbay/Kocaeli) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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AA - Son Dakika Haberleri

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