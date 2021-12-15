ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 15 Aralık 2021

ANKARA (AA) - 6 Nisan 1920

1- Meslek lisesinde geliştirilen Kovid-19 hızlı antijen kitine Avrupa da talip oldu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer:

"Onay işlemi tamamlandığında bu kitin ihracatını da yapmayı planlıyoruz. Tüm dünya bu kitlere büyük bütçeler ayırıyor. Meslek liselerimizin üretim gücü ekonomimize de katkı sağlayabilecek"

"Ayda 10 milyon hızlı antijen kiti üretebilecek durumdayız. Bu kapasitede üretilebilecek kitlerle kendi ihtiyacımızı karşılayabileceğimiz gibi şimdiden talepte bulunan ülkelere de ihraç edebileceğiz"

(Selma Kasap/Ankara)

2- Hava kirliliğinin seviyesi, 25 ilde yerli ve milli 3 boyutlu yazılım NEFES'le ölçülüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca geliştirilen ve "NEFES" ismi verilen yazılımla, evsel ısınma, sanayi, kara, deniz, hava ve demir yolu ulaşımından kaynaklı hava kirliliğine neden olan noktalar ve nedenleri belirlenebiliyor

Yerli ve milli yazılımla şehirlerde 150 farklı kirletici parametrenin sanayi, evsel ısınma, trafik kaynaklarının hangilerinden ne oranda etkilendiği ölçülebiliyor

Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan:

"İllerin hava kirliliğini bu yazılımla 5 metreye kadar hassasiyetle ölçüyoruz. Olumsuz bir durumla karşılaştığımızda anında müdahale yapabiliyoruz. Pilot bölgelerle başladık. Bu yazılımı 40 ilimize yaygınlaştıracağız"

"İlerleyen günlerde vatandaşlarımızın sonuçları çevrim içi olarak görmesini sağlayacağız"

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Rüzgarda gelecek yıl 1500 megavat kurulu güç devreye girecek

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği ???????Başkanı Ebru Arıcı:

" Türkiye'de rüzgar enerjisi hikayesi batıdan başladı ama 10 gigavata ulaştığımızda hikayenin geldiği nokta Van'ın Gevaş ilçesi oldu"

"TÜREK'te canlı yayınla oraya bağlanıp türbinimizin açılışını yapacağız"

(Gülşen Çağatay/Ankara)

4- İngiltere Premier Lig futbolcularının performansına Türk teknolojisi dokunuşu

Türk gençleri tarafından geliştirilen ve profesyonel sporcuların kas performanslarını ölçerek, olası sakatlıkların önüne geçen giyilebilen teknoloji, İngiltere Premier Lig takımları tarafından aktif olarak kullanılıyor

Neurocess Kurucu Ortağı Erhan Ertan:

"Şu anda İngiltere Premier Lig'de birçok spor kulübüyle anlaşma yapmış durumdayız. İngiltere ve Avrupa'daki büyük liglere yatırımlarımızı artırıyoruz. Hedef kitlemiz olarak aslında orayı belirlemiş durumdayız"

"İngiltere'de ragbi takımlarından da ciddi ilgi görmeye başladık. Düzenli müşterilerimiz var. Şu anda Amerikan Ulusal Futbol Ligi ve F1 takımlarıyla da iletişim halindeyiz"

(Deniz Çiçek/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye'deki "rövanş alışverişi"ni yabancı turist hareketlendirdi

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel:

"Normalleşmenin başladığı hazirandan itibaren yoğun bir alışveriş dalgası gözlemliyoruz. Yabancı turistlerin de etkisiyle çok verimli bir yaz döneminin ardından ekim ve kasımda da canlılık devam etti. Hatta ekim, birçok markamız için yılın en yüksek cirosunun yapıldığı ay oldu"

"Dünyada 'rövanş alışverişi' olarak adlandırılan dalga, özellikle tatil bölgelerinde yeme içme ve hazır giyim kategorilerinde cirolara yüksek oranlı artış şeklinde yansıdı"

"Perakende sektörünün en büyük dileği ve beklentisi, maliyetlerdeki beklenmedik artışa 'dur' denilmesi. Biz imalatta en çok kullanılan ham madde ve ara malların ithalatında ilave gümrük vergilerinin geçici bir süreyle sıfırlanmasını, döviz kurlarının istikrara kavuşturulmasını, piyasadaki 'fiyat artışı devam edecek' algısının kırılmasını istiyoruz. Bu 3 adımın atılması durumunda piyasalar rahat bir nefes alabilir, 2022'yi de çok daha verimli bir yıla dönüştürebiliriz"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

6- 2021 yılının "yükselen" 10 teknolojisi belirlendi

Dünya Ekonomik Forumu'nun raporuna göre, 2021'in en önemli 10 teknolojisi arasında iklim değişikliğiyle mücadele için "dekarbonizasyon teknolojileri" ilk sırada yer alıyor

Sürdürülebilir gıda üretimini sağlamak amacıyla kendi kendine gübrelenen bitkiler, hastalık teşhis eden nefes sensörleri ve eczanelerde isteğe bağlı ilaç üretimi öne çıkan diğer teknolojiler arasında yer alıyor

(Bahattin Gönültaş/Berlin)

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AA - Son Dakika Haberleri

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