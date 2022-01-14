ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 14 Ocak 2022

İSTANBUL (AA) - 6 Nisan 1920

1- İŞKUR geçen yıl 1 milyon 292 bin kişinin istihdamına aracılık etti

İşe yerleştirmelerde 251 bin 164 kişiyle İstanbul ilk sırada yer alırken bu kentin ardından 95 bin 890 kişiyle Ankara, 78 bin 487 kişiyle İzmir, 57 bin 34 kişiyle Bursa ve 51 bin 388 kişiyle Kocaeli sıralandı

(Özcan Yıldırım/Ankara)

2- Elektrik-elektronik sektöründen 2021'de 14 milyar dolarlık ihracat

Elektrik-elektronik sektörü en fazla ihracatı Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa'ya gerçekleştirdi

Afrika ülkelerine gerçekleştirilen elektrik-elektronik ihracatı yüzde 38,2 artışla 1 milyar 286 milyon dolara yükseldi

İstanbul, 7 milyar 299 milyon dolarla en fazla elektrik-elektronik ihracatı gerçekleştiren il oldu

(Tolga Yanık/İstanbul)

3- Yerli ırk av köpekleri ilk defa "dedektör köpek" olarak kullanılacak

Ticaret Bakanlığı Köpek Eğitim Merkezi'nde eğitilen Maço ve Çapkın adlı Tarsus "çatalburun" cinsi köpekler, ilk işleri için görev yerlerine gitmeyi bekliyor

Köpek Eğitim Merkezi Müdürü Uygur Ataseven:

"Tarsus çatalburunla başladık, Anadolu sultan tazısı temin ettik, Trabzon zerdava cinsi köpekler gelecek, onlarla devam edeceğiz. Bu ırkların yurt dışına tanıtımı konusunda da ilerleyen dönemde çalışmalar yapılacak"

(Deniz Çiçek/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Bodrum katında başladığı zanaatıyla "Yaşayan İnsan Hazinesi" oldu

Marangoz ağabeyi sayesinde ahşap işlemeciliğiyle tanışan Ali Akbey, 25 yıldır ıhlamur, kavak, kayın gibi ağaçlar ve su bazlı boyalar kullanarak geleneksel oyuncaklar yapıyor

Ahşap oyuncak ustası Akbey:

"Yaşayan İnsan Hazinesi olduktan sonra misyonunuz ve sorumluluğunuz daha da artıyor. Bizde olan bilgiyi aktarmakla mükellefiz"

(Eda Özdener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Kibrit kutusu koleksiyonuyla "ömür kumbarası"nda da anılar biriktirdi

Konyalı koleksiyoner Mehmet Şimşek'in 56 yıldır biriktirdiği, en eskisi 1928'e ait, farklı ülkelerden kültür varlıklarının, önemli kişilerin, tarihi yapıların, manzaraların ve motiflerin yer aldığı kibrit kutuları, Türkiye ve dünya tarihinin son yüzyılından izler taşıyor

Şimşek:

"Koleksiyonumda 5 binden fazla kibrit biriktirdim, ömür kumbaramızda da birçok anı biriktirdik. Yurt dışındaki arkadaşlarımızla candan dostluklarımız oldu. Basit bir kibritten ziyade insanların kalbini kazanıp birbirimizin değerini, kıymetini anlıyoruz"

(Serhat Çetinkaya/Konya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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AA - Son Dakika Haberleri

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