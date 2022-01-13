ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 13 Ocak 2022

ANKARA (AA) - 6 Nisan 1920

1- Türkiye'de geçen yıl 61,6 milyar metreküp doğal gaz sisteme girdi

Türkiye'nin doğal gaz sistemine giren toplam miktar, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 23,2 arttı

Bu dönemde, Türkiye'ye en çok doğal gaz girişinin gerçekleştiği dönem 6,9 milyar metreküple aralık ayı oldu

(Murat Temizer/Ankara)

2- GRAFİKLİ - BTC'den 2021 yılında 200 milyon 467 bin 463 varil petrol aktı

Ceyhan'daki deniz terminalinden 2021'de en çok sevkiyat, 19 milyon 231 bin 501 varille aralıkta gerçekleşti

BOTAŞ International Genel Müdürü Nadim Ekiz:

"2021 yılı içerisinde 280 tanker ile 200 milyon 467 bin 463 varil ham petrol yüklemesini yüzde 99,99 işletme verimliliği ile gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz"

(Eren Bozkurt/Adana) (Fotoğraflı)

3- Binaların enerji verimli hale getirilmesiyle her yıl 9 milyar dolar tasarruf sağlanabilir

VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin:

"Dünya ortalamasında insanların evlerinde harcadığı elektrik, doğal gaz ve diğer yakıtlar, dünyadaki karbon emisyonlarının yüzde 15'ine sebep oluyor"

" Türkiye'de yıllık 50 milyar dolar civarında bir enerji ithalatımız var. Bunun 22,5 milyar doları doğrudan doğruya binaların ısıtılması ve soğutulmasına gidiyor"

(Gülşen Çağatay/Ankara)

4- Türkiye'de 2021'de 3 milyon 20 bin 416 tapu satış işlemi yapıldı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı:

"2021'de ciddi bir iş artışımız söz konusu oldu. Devlete de gelir temin ettik. 2019'da 11 milyar lira civarında harç geliri aktarmışken, 2020'de 18,5 milyar liraya çıktı bu rakam. Geçen sene de 24 milyar 319 milyon lira devlete harç geliri aktardık"

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye iklimlendirme sanayisi 2021'i 6 milyar doların üzerinde ihracatla kapattı

İklimlendirme sektörü 2021 yılında ihracatını yüzde 33 artırarak, 200'den fazla ülkeye 6 milyar 196 milyon dolarlık ihracat yaptı

En çok ihracat yapılan ülke 681 milyon dolarla Almanya olurken, bu ülkeyi sırasıyla 456 milyon dolarla Birleşik Krallık, 317 milyon dolarla İtalya, 254 milyon dolarla Fransa ve 243 milyon dolarla Romanya izledi

(Mehmet Fatih Erdoğdu/İstanbul)

6- Karlı zirvelerin kahramanları Uludağ'da eğitiliyor

Türkiye'nin farklı bölgelerindeki kayak merkezlerinin yanı sıra terörle mücadelede görevli jandarma ekipleri, 2 bin metredeki zorlu koşullarda kar üstü motosiklet ve UTV gibi araçların güvenli sürüş tekniklerini öğreniyor

(Uğur Ulu/Bursa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Tek koluyla tutunduğu hayatını yüzme değiştirdi

Bacakları ile sol kolunun dirseğinden aşağısı olmayan 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Muhammed Ali Biçer, 3 yaşında başladığı yüzme sayesinde bedensel ve sosyal becerilerini artırdı

Yüzme antrenörü Kadir Gül:

"Yarışma hazırlık safhalarına geldik. İnşallah 1,5-2 yıl sonra yaşından dolayı yarışma hakkını elde edecek. İleriye dönük çok büyük hedeflerimiz, planlarımız var"

(Mustafa Yılmaz/Bursa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet