ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 13 Mart 2022

6 Nisan 1920

1 - 1915 Çanakkale Köprüsü'nün güvenliğini son teknolojiler sağlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

"Köprü üzerindeki 4 ayrı meteoroloji istasyonu vasıtasıyla rüzgar şiddeti ölçümü yapılacak. Rüzgar şiddetinin tehlikeli seviyede arttığına ilişkin veri alındığında sürücülerin hızlarını düşürmesi yönünde uyarı mesajlarının gösterimi yapay zeka destekli trafik yönetim sistemiyle otomatik gerçekleştirilecek"

"Türkiye'de ilk, dünyada sayılı projelerde kullanılan LED Otoyol Aydınlatma Sistemi ile Sodyum Bazlı Standart Aydınlatma Sistemi'ne kıyasla yılda 3 milyon 529 bin kilovat saat enerji tasarrufu sağlanırken 300 ton karbondioksit salınımının önüne geçilecek"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Türkiye'nin teknoloji gelişiminde teknoparklar kilit rol oynuyor

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu:

"Teknoloji alanında gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz atılımlarda teknoparklar ve buralardaki firmalar kilit rol oynamaktadır"

"Hem Türkiye ekonomisine, ihracata katkı sağlıyoruz hem de yerli ve milli teknolojilere imkan ve destek oluyoruz"

"Teknopark İstanbul olarak, güçlü ortaklarımızla bir 'girişim sermayesi yatırım fonu' kuracağız. Önceden hep yatırımcılar buraya gelip start-uplarımıza yatırım yaparken şimdi kuracağımız bu fon aracılığıyla buradaki projelere yatırım yapacağız"

(Abdulkadir Günyol/İstanbul)

3- Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A'dan 2 ayda 5 bin 500 veri alındı

Grizu-263A Uzay Takımı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde kurulan yer izleme istasyonunda cep uydusundan gelen sinyalleri kaydettikleri ses dosyasını sayısal formata dönüştürerek anlamlı veriler elde etmeye çalışıyor

Takım üyesi ve yer izleme istasyonu sorumlusu Mahmut Eğriöz:

"Bundan sonra da uydu bizlere telemetri verilerini göndermeye devam edecek. Uydu görevini başarıyla yapmaya devam ediyor"

(Gökhan Yılmaz/Zonguldak)

4- Deri ve deri mamulleri sektöründen şubatta 178 milyon dolarlık ihracat

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Şenocak:

"Deri ve deri mamullerinde geçen ay değer bazında ihracat artışımız yüzde 38,1, miktar bazında ihracat artışımız da 24 oldu. Değer bazındaki ihracat artışının miktar bazındaki ihracat artışından fazla olması, sektörümüzün katma değerli ürün üretiminin arttığının da bir göstergesi"

(Furkan Gençoğlu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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AA / Güncel