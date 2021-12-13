ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 13 Aralık 2021

6 Nisan 1920

1- Türk şirketinin siber güvenlik açıklarını test eden sistemi 5 kıtada 20'den fazla ülkede kullanılıyor

TÜBİTAK desteğiyle ilk sermayesini oluşturan Picus Güvenlik, dünyada ve Türkiye'de kamu kurumları ve özel sektörün siber güvenlik sistemlerinin hacker saldırılarına ne kadar dayanıklı olduğunu test ediyor

Picus Güvenlik Kurucu Ortağı Süleyman Özarslan:

"Şu anda 5 kıtada 20'den fazla ülkede 250'den fazla müşterimiz var. Avrupa'da İtalya, Almanya ve İngiltere, Güney Amerika'da Peru, Brezilya, Arjantin, Orta Doğu'da Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Uzak Doğu'da Singapur gibi dünyanın farklı yerlerinde çok farklı ülkelerde müşterilerimiz mevcut"

"Şu ana kadar aldığımız yatırımları çok iyi ve verimli şekilde kullanarak Avrupa ve Orta Doğu'da pazar liderliğini elimizde tutuyoruz. Picus'un güvenlik ürünlerini test eden yaklaşımımız dünyada tek"

(Deniz Çiçek/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Fed'in aksiyonları baharda da faiz artırım seçeneğini ortaya çıkarabilir

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey:

"Aralık ayı toplantısında varlık alım hızının 30 milyar dolar azaltılması en mantıklı karar olabilir. Çünkü böyle bir karar Mart 2022'de de faiz artırım seçeneğini ortaya çıkarabilir"

Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy:

"Fed, faiz oranı artışındaki tahminlerini de yükseltebilir"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

3- 81 ilden 77'si, yılın 11 ayında ihracatını artırdı

Ocak-Kasım 2021 döneminde en yüksek ihracatı 80,2 milyar dolarla İstanbul gerçekleştirirken, İstanbul'u, 15,6 milyar dolar ile Kocaeli, 13,6 milyar dolar ile Bursa ve 11,1 milyar dolar ile İzmir takip etti

1 milyar dolar ve üzerinde ihracat gerçekleştiren 20 kent arasında en yüksek artış yüzde 74,8 ile Samsun'da kaydedildi

İhracatını en çok artıran il yüzde 2.366 ile Bayburt olarak kayıtlara geçerken, artış oranı Çorum'da yüzde 241 ve Elazığ'da yüzde 107 oldu

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

4- Türkiye'nin 11 aylık çekici ihracatı yaklaşık yüzde 60 arttı

Sektör temsilcileri, ocak-kasım döneminde 61 ülkeye çekici sattı

En fazla ihracat yapılan ilk 10 ülkenin 9'unu AB üyeleri oluşturdu

(Sinan Balcıkoca/Bursa)

5- Çöp yerine kumbaraya atılan ekmekler "can dostlar"ı doyuruyor

Türkiye'de her gün yaklaşık 6 milyon ekmek çöpe atılırken, Zeytinburnu Belediyesi her hafta yaklaşık yarım ton bayat ekmeği toplayarak, hem israfın önüne geçiyor hem de farkındalık oluşturmaya çalışıyor

"Bayat Ekmek Kumbarası"ndaki ekmekler, çeşitli işlemlerden geçirilerek hayvan yemi ve mamaya dönüştürülüyor, sokak hayvanları ile besi hayvanları için kullanılıyor

Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy:

"Haftada ortalama 500-550 kilogram bayat ekmek topluyoruz. 1,5 ayda 2,5 ton bayat ekmek topladık. Bunlar bize sokak hayvanları için 100 kilogram mama olarak geri döndü"

(Zeynep Rakipoğlu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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AA - Son Dakika Haberleri

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