ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 11 Aralık 2021

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920 1- Türkiye, 25 yıl aradan sonra yerli kuduz aşısı üretimi için harekete geçti Üretimi 1996'da durdurulan kuduz aşısının, Türkiye'nin yerlileşme ve millileşme politikası çerçevesinde tekrar üretimini sağlamak için önemli bir adım atıldı Sağlık Bakanlığı ve ilgili bakanlıkların yer aldığı Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesince yapılan "Kuduz Aşısı Yerli Üretim Projesi" duyurusuyla üretim yapabilecek firmalardan başvuruları istendi Komitenin değerlendirme süreci sonucunda uygun bulunacak firmalar, devlet desteğiyle yerli kuduz aşısı üretim çalışmalarını başlatacak Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kürşat Azkur: "Türkiye'ye şu an getirilen ithal aşıların tamamı vero hücre kültüründe inaktif aşılardan oluşuyor. Ülkemizin bu aşıyı üretecek tecrübesi ve birikimi var. Oldukça stratejik ve önemli bir adım. Hızlı bir şekilde tamamlanmasını ümit ediyoruz" (Burcu Çalık/Ankara) 2- Kasımda değer bazlı ihracat artışında Birleşik Krallık başı çekti Birleşik Krallık'a yapılan ihracat kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre 377,1 milyon dolar artarak 1 milyar 436,8 milyon dolara yükseldi Kasım ayında mücevher sektörü Birleşik Krallık'a 368,3 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi (Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul) 3- Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarına çevrildi Gelecek hafta çarşamba günü açıklanacak Fed'in faiz kararı ve devamında Fed Başkanı Powell'ın konuşmasıyla birlikte yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında bulunuyor Fed'in faiz oranlarında değişikliğe gitmesi beklenmezken, varlık alım hızını bir miktar daha azaltması öngörülüyor Analistler, ECB ve BoE'nin faiz oranlarında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini kaydederek, varlık alımlarına ilişkin politikaların çeşitlilik gösterebileceğini ifade etti Gelecek hafta yurt içinde pazartesi ödemeler dengesi istatistikleri ve sanayi üretimi ile perşembe Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı yatırımcıların odağında olacak (Murat Aslan/İstanbul) 4- Tekno-Organik Okul modeliyle çocuklar öğrenirken "drone" kullanacak Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Turan geliştirdiği "Tekno-Organik Okul" modeliyle çocukların öğrenirken hem doğayı tanımalarını hem de teknolojiyi kullanmalarını hedefliyor Prof. Dr. Mehmet Turan: "İnsansız hava araçlarının ilkokulda kullanılabilirliği üzerinde çalışıyoruz. Matematikte problem çözmede olur, doğayı tanımada olur, Türkçe'de okuma yazma öğretimi olur, bunların üzerinde çalışıyoruz" (Güç Gönel Sağıroğlu/İstanbul) (Fotoğraflı - Görüntülü) *** Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.