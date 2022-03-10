ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 10 Mart 2022

ANKARA (AA) - 6 Nisan 1920

1- GRAFİKLİ - Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinin 2 yılı

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana yaklaşık 14 milyon vaka görülürken 94 bin kişi yaşamını yitirdi

Salgının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı 111 bin 157 ile bu yıl 4 Şubat'ta görüldü. En fazla vefat, 394 kişinin hayatını kaybettiği 30 Nisan 2021'de yaşandı

(Burcu Çalık/Ahmet Sertan Usul/Ankara)

2- Sanayi ihracatında çarklar 2 sektörde rekora döndü

Demir ve demir dışı metaller sektörünün dış satımı, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,4 artarak 1 milyar 244,8 milyon dolara çıktı

Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörü ihracatı, yüzde 30,3 artışla 429,9 milyon dolara ulaştı

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

3- Nobel ödüllü Aziz Sancar'ın bilimdeki azmini manevi kızı Prof. Dr. Serakıncı anlattı:

"(Sancar'ın kanser üzerine son buluşu) Buluşunun belli kısımlarının Türkiye'de yapılabilmesi için birtakım diyaloglara girdi. Şu an klinik deney aşamasında olmamakla birlikte o seviyeye gelebilecek, onun kapılarını açabilecek seviyede"

"Aziz Hoca'mız Türkiye'ye son gelişinde 'Benim zamanımda bu gelişmeler, bu üniversiteler, bu bilimsel altyapı olsaydı belki de ABD'ye gitmezdim.' dedi. Aynı şey benim için de geçerli"

(Selma Kasap/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- "Böcek sevdalısı" profesör, 4 bin türlük koleksiyonunu müzede sergilemek istiyor

KSÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mahmut Murat Aslan:

"O kadar güzel ki böcekler, dünyasına girdiğiniz zaman onların renkleri, görevleri ve onların doğadaki etkinlikleri olsun bunu öğrendikçe aşkla bu işi yapıyorum"

"Yaklaşık 3 yıl önce dağ şekeri bitkisi üzerinde yaşayan 2 farklı böcek türünü literatüre kazandırdık. Bu böceklere 'Kahramanmaraşensis' ve 'Hasanberkayi' isimlerini verdik"

(Tunahan Akgün/Kahramanmaraş) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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AA / Güncel