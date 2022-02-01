ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 1 Şubat 2022

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti yeni iş birlikleri için fırsat yaratacak

DEİK Türkiye-Ukrayna İş Konseyi Başkanı Ruşen Çetin:

"Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzalanmasını bekliyoruz. Sıfır gümrük gibi konular gündeme gelecektir"

"İki ülke arasında STA imzalanırsa ticaret hacmimiz önümüzdeki 2-3 yıl içinde 10 milyar dolar olur ve bu da ciddi bir rakamdır"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2- Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı geçen yıl 116 ülkede Türkiye'yi tanıttı

TGA Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Erkan Yağcı:

"Türkiye son 2 yılda dünyada en etkili reklam veren ülke oldu. 23 ülkenin televizyon kanallarında ve kendi dillerinde Türkiye'nin reklam ve tanıtımlarının gösterilmesi, 93 ülkede ise dijital mecralarda Türkiye'nin reklamının yapılması sağlandı"

"Yurt dışı basın çalışmalarımızla toplam 3 bin 632 adet yazılı, görsel ve dijital yansıma elde edilirken, influencer yansımaları sonucu 1,1 milyar erişim sağlandı"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

3- ECB'nin parasal sıkılaşmada Fed'in gerisinde kalması bekleniyor

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte:

"ECB'nin faiz artışı, muhtemelen Fed'in sıkılaşma döngüsüne geçmesinden bir sene sonra gerçekleşecek"

Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Michael Schubert:

"ECB, ABD ekonomisinin iş döngüsü bakımından Avro Bölgesinin önünde olduğunu savunabilir"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

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AA - Güncel