Fırat somonu Norveç'e rakip

Fırat somonu Norveç'e rakip Piyasada Norveç somonu diye satılan balıklar Fırat Nehri'nde üretiliyor Fırat nehrinde yetiştirilen ve Türkiye'nin dört bir yanına gönderilen somon balıkları piyasada Norveç balığı olarak satılıyor.

Fırat somonu Norveç'e rakip

Piyasada Norveç somonu diye satılan balıklar Fırat Nehri'nde üretiliyor

ŞANLIURFA - Fırat nehrinde yetiştirilen ve Türkiye'nin dört bir yanına gönderilen somon balıkları piyasada Norveç balığı olarak satılıyor.

Fırat Nehri'nde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi ile Gaziantep'in Karkamış ilçesi arasında kalan bölümde kurulan kafeslerde yetiştirilen yerli somon balıkları, Norveç somon balığı olarak tüm dünyaya satılıyor. Bölgede alternatif iş imkanı sunan somon balığı hem yurtiçi hem de yurtdışında yoğun talep görüyor. Türkiye'nin birçok bölgesine gönderilen somon balıkları Norveç balığı olarak piyasaya sürülüyor. Fırat nehrinde yıllık yaklaşık 15 bin ton balık üretilirken bunun yüzde 80'ini ise somon balığı oluşturuyor. Sürekli soğuk olması nedeniyle yılın 12 ayı üretim yapılan Fırat nehrinde somon balıkları canlı olarak ta Karadeniz'e gönderiliyor.

"Tezgahlardaki somonların yüzde 90'ı Fırat'tan"

15 yıldır kurduğu tesiste balık üreten Ömer Tunç tezgahlardaki somonların yüzde 90'ının bu bölgeden yetiştirildiğini söyleyerek, "Türk somonu Norveç somonundan daha kaliteli ve lezzetlidir. Yalnız pazarda Norveç somonu diye satılan somonun çoğu Türk somonudur. Bunun sebebi ise Norveçlilerin yaptığı reklamlardır. Bizim somonumuzu da Norveç somonu diye satıyorlar. Tezgahlarda Norveç somonu diye satılan balıkların yüzde 90'ı Türk somonudur. Çoğu Fırat'ta burada üretiliyor. Bizim Türk somonu Norveç somonundan daha lezzetlidir" şeklinde konuştu.

"Norveç somonu algısı hakim"

Birecik İlçe Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Oğuzhan Kuzucu piyasada Norveç somonu algısının hakim olduğunu ifade ederek, "Piyasamıza somon balığı ilk Norveç olarak girdi. Ardından ülkemizdeki balık yetiştiricileri de somon yetiştirmeye başladı. Bizim somonlarımızda iç pazarda satılmaya başlandı. Daha önce oluşan Norveç somonu algısının kırılmaması için yerli somonlarımız da Norveç somonu olarak marketlerde satılıyor. Bu bölgede yıllık 15 bin ton balık üretiliyor. Bunun yüzde 80'i somon balığıdır" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN BOZKURT