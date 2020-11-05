Fırat somonu Norveç'e rakip
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fırat somonu Norveç'e rakip

05.11.2020 09:50 | Son Güncelleme: 05.11.2020 10:42

Fırat somonu Norveç'e rakip Piyasada Norveç somonu diye satılan balıklar Fırat Nehri'nde üretiliyor Fırat nehrinde yetiştirilen ve Türkiye'nin dört bir yanına gönderilen somon balıkları piyasada Norveç balığı olarak satılıyor.

Fırat somonu Norveç'e rakip

Piyasada Norveç somonu diye satılan balıklar Fırat Nehri'nde üretiliyor

ŞANLIURFA - Fırat nehrinde yetiştirilen ve Türkiye'nin dört bir yanına gönderilen somon balıkları piyasada Norveç balığı olarak satılıyor.

Fırat Nehri'nde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi ile Gaziantep'in Karkamış ilçesi arasında kalan bölümde kurulan kafeslerde yetiştirilen yerli somon balıkları, Norveç somon balığı olarak tüm dünyaya satılıyor. Bölgede alternatif iş imkanı sunan somon balığı hem yurtiçi hem de yurtdışında yoğun talep görüyor. Türkiye'nin birçok bölgesine gönderilen somon balıkları Norveç balığı olarak piyasaya sürülüyor. Fırat nehrinde yıllık yaklaşık 15 bin ton balık üretilirken bunun yüzde 80'ini ise somon balığı oluşturuyor. Sürekli soğuk olması nedeniyle yılın 12 ayı üretim yapılan Fırat nehrinde somon balıkları canlı olarak ta Karadeniz'e gönderiliyor.

"Tezgahlardaki somonların yüzde 90'ı Fırat'tan"

15 yıldır kurduğu tesiste balık üreten Ömer Tunç tezgahlardaki somonların yüzde 90'ının bu bölgeden yetiştirildiğini söyleyerek, "Türk somonu Norveç somonundan daha kaliteli ve lezzetlidir. Yalnız pazarda Norveç somonu diye satılan somonun çoğu Türk somonudur. Bunun sebebi ise Norveçlilerin yaptığı reklamlardır. Bizim somonumuzu da Norveç somonu diye satıyorlar. Tezgahlarda Norveç somonu diye satılan balıkların yüzde 90'ı Türk somonudur. Çoğu Fırat'ta burada üretiliyor. Bizim Türk somonu Norveç somonundan daha lezzetlidir" şeklinde konuştu.

"Norveç somonu algısı hakim"

Birecik İlçe Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Oğuzhan Kuzucu piyasada Norveç somonu algısının hakim olduğunu ifade ederek, "Piyasamıza somon balığı ilk Norveç olarak girdi. Ardından ülkemizdeki balık yetiştiricileri de somon yetiştirmeye başladı. Bizim somonlarımızda iç pazarda satılmaya başlandı. Daha önce oluşan Norveç somonu algısının kırılmaması için yerli somonlarımız da Norveç somonu olarak marketlerde satılıyor. Bu bölgede yıllık 15 bin ton balık üretiliyor. Bunun yüzde 80'i somon balığıdır" diye konuştu.

Fırat somonu Norveç'e rakip
Fırat somonu Norveç'e rakip
Fırat somonu Norveç'e rakip
Fırat somonu Norveç'e rakip

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN BOZKURT

İlgili Haberler

Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa'dan FİSKOBİRLİK'e ziyaret
Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa'dan FİSKOBİRLİK'e ziyaret
Kilis'e sosyal koruma kalkanında 39 milyon TL
Kilis'e sosyal koruma kalkanında 39 milyon TL
- 81 İl'e, 5 Milyon 640 Bin yerel tohum dağıtıldı
- 81 İl'e, 5 Milyon 640 Bin yerel tohum dağıtıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Vladimir Putin Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Enes Batur Halil Sezai İkbal Gürpınar İzzet Yıldızhan
Spor Tisserand Okan Buruk Erol Bulut Tamer Tuna Mehmet Topal
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fırat somonu Norveç'e rakip - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 10:42:49. #1.14#
title