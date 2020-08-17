(Özel haber) Fındık bahçesinden şampiyonluğa - (Özel haber) Fındık bahçesinden şampiyonluğa İşitme engelli güreşçi Yunus Emre Caklı, Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlanıyor Yunus Emre Caklı: "Hedefim Güreç Milli Takımı ile İstiklal Marşı okumak" "Rıza Kayaalp gibi olmak, onunla tanışmak istiyorum" Düzce'de yaşayan 16 yaşındaki...

- (Özel haber) Fındık bahçesinden şampiyonluğa

İşitme engelli güreşçi Yunus Emre Caklı, Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlanıyor

Yunus Emre Caklı: "Hedefim Güreç Milli Takımı ile İstiklal Marşı okumak"

"Rıza Kayaalp gibi olmak, onunla tanışmak istiyorum"

DÜZCE - Düzce'de yaşayan 16 yaşındaki işitme engelli güreşçi Yunus Emre Caklı, korona virüs sürecinde ailesiyle beraber fındık topluyor, evinin bahçesinde antrenman yapıp, Avrupa ve dünya şampiyonalarına tek başına hazırlanıyor.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün İşitme Engelli Güreş Takımı'nın sporcusu olan 16 yaşındaki Yunus Emre Caklı, ailesiyle beraber fındık toplayıp, antrenman salonuna çevirdiği evinin bahçesinde şampiyonalara hazırlanıyor. Daha önce ulusal müsabakalarda derece yapan başarılı sporcu, gününün büyük bir kısmını fındık bahçesinde ailesine yardım ederek geçiriyor. Fındıkları toplayıp daha sonra çuvallara yerleştiren 16 yaşındaki sporcu, bunu yapmanın kendisi için iyi bir antrenman olduğunu söyledi.

Topladığı fındıklardan sonra İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Yunus Emre Caklı, "5 yaşımdan beri spor yapıyorum. Doğuştan işitme engelliyim ve bu durum benim için zor oluyor. Kimseyi anlayamıyorum çoğu zaman. Amasya'da daha önce güreş şampiyonasında Türkiye üçüncüsü oldum. Ailemle beraber fındık toplayıp, çuval taşıyorum, yardım ediyorum. Evimin bahçesinde antrenmanlar yapıyorum. Şınav, mekik yapıp, ağırlık kaldırıyorum. Günde iki saat bunu tekrarlıyorum. Hedefim Güreş Milli Takımı ile İstiklal Marşı okumak. Rıza Kayaalp gibi olmak, onunla tanışmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA