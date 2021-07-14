(Özel haber) Fatih Özgökçen: "3-4 takviye daha düşünüyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

(Özel haber) Fatih Özgökçen: "3-4 takviye daha düşünüyoruz"

(Özel haber) Fatih Özgökçen: '3-4 takviye daha düşünüyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını devam ettirdiklerini söyleyerek, "Görüştüğümüz arkadaşlarımız var. En kısa sürede bunu tamamlarsak takımımız tam anlamıyla sezona başlamış olur.

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını devam ettirdiklerini söyleyerek, "Görüştüğümüz arkadaşlarımız var. En kısa sürede bunu tamamlarsak takımımız tam anlamıyla sezona başlamış olur. 3 ya da 4 takviye düşünüyoruz" dedi.

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, yeni sezon ile ilgili İhlas Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Başkan Özgökçen, tam kapasiteyle seyircili bir sezon temenni ettiğini dile getirerek, "Herkese hayırlı uğurlu olsun. Pandeminin etkilerinin olmadığı seyirci ile tam anlamıyla buluştuğumuz güzel bir sezon geçirmeyi temenni ediyoruz. Konyaspor olarak çektiğimiz fikstürden memnunuz ama nasıl olsa bütün takımlarla maç yapacağız. Hazır olduğumuz müddetçe ilk hafta deplasmanda ya da içeride olmamızın bir önemi yok. İnşallah hayırlı neticeler almayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"Bizim seyircimiz yüzde 50 kapasiteyle stadı dolduracaktır"

Konyaspor taraftarlarını çok özlediklerini ifade eden Özgökçen, "Biz taraftarımıza her zaman için güveniyoruz. Malum bizim stadımız da ülkemizdeki en görkemli statlardan bir tanesi. Hem milli maçlarımız açısından da uğurlu bir stat olarak geçiyor. İnşallah 42 bin kişilik o stadı doldurabileceğimiz, pandeminin olmadığı maçlar diliyoruz. Bu noktada bizim seyircimiz yüzde 50 kapasiteyle açılacak sezonda da başlangıçta stadyumu dolduracaktır. Onları da özlediğimizi belirtelim" diye konuştu.

"3-4 takviye daha düşünüyoruz"

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını da sürdürdüklerini aktaran Fatih Özgökçen, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Hem iç transfer hem dış transferde 5 arkadaşımızla anlaştık. Hocamızın vermiş olduğu rapor doğrultusunda çalışmalarımız da devam ediyor. Bu noktada görüştüğümüz arkadaşlarımız var. En kısa sürede bunu tamamlarsak takımımız tam anlamıyla sezona başlamış olur. 3 ya da 4 takviye düşünüyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş'a dev çalım! Galatasaray, Fransız yıldız Valentin Rosier için Sporting Lizbon'la anlaştı
Beşiktaş'a dev çalım! Galatasaray, Fransız yıldız Valentin Rosier için Sporting Lizbon'la anlaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Sibel Can Serenay Sarıkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Balotelli Burak Elmas Şaban Yılmaz Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
(Özel haber) Fatih Özgökçen: "3-4 takviye daha düşünüyoruz" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 11:03:52. #1.16#

title