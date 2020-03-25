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Fatih Çintimar, Spor

(Özel haber) Fatih Çintimar: "IOC doğru olanı yaptı"

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, olimpiyat oyunlarının ertelenmesinin doğru bir karar olduğunu ve her türlü ihtimale karşı federasyon olarak planlarının hazır olduğunu söyledi.

25.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:01
(Özel haber) Fatih Çintimar:

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, olimpiyat oyunlarının ertelenmesinin doğru bir karar olduğunu ve her türlü ihtimale karşı federasyon olarak planlarının hazır olduğunu söyledi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, 2020 Olimpiyat Oyunları'nın bir yıl ertelenmesinin ardından İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin doğru bir karar aldığını vurgulayan Çintimar, "Doğru olanı yaptılar. Mevcut şartlarda oyunlar yapılacak olsa dünyanın yarısı katılmazdı zaten. İnsan sağlığının üstünde bir şey düşünülemez. Biz Atletizm Federasyonu başta olmak üzere bütün federasyonlarımız, her türlü erteleme ihtimaline karşı A, B ve C planlarımızı yapmıştık. Hedeflerimizden şaşmadan, gelecek yıl hak ettiğimiz başarılara inşallah ulaşacağız" dedi.

"Sporcularımız evlerinde çalışıyor"

Çintimar, sporcularının bireysel olarak evlerinde çalıştıklarını belirterek, "Ülkemizdeki tedbirler dolayısıyla toplu olarak çalışmalar yapılmıyor. Biz de kamplarımızı iptal ettik. Şimdi kendilerine rölanti antrenman programları verildi antrenörleri tarafından. Sporcularımız evlerinde ya da yakınlarında müsait alanlarda bireysel olarak çalışmalarını yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Sporcularımızın şu an sağlığı yerinde"

Şu ana kadar atletizm sporcularının sağlığında herhangi problem olmadığını belirten Çintimar, "Bundan sonra da olmaması en büyük dileğimiz. Tabii ki sporcularımızdan yurt dışına çıkanlar oldu, gelenler oldu. Ama şu an olumsuz bir durum yok. Mevcut durumda sporcularımızın güvenliği yerinde. Devletimiz de sağ olsun her türlü tedbirleri almış durumda. Sürekli iletişim halindeyiz yetkililerle. İnşallah bu süreci en az hasarla atlatırız. Ülkemiz ve tüm dünya kısa sürede bu olaydan arınır. Tek temennimiz bu yönde" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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