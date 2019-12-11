(Özel haber) Fatih Çintimar: "Çocuklarımızın rengi değil, taşıdıkları bayrak önemli"

11.12.2019 11:39 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:44

Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, milli sporcuların devşirme isimlerden oluşmasıyla ilgili yapılan eleştirilere cevap vererek, "Çocuklarımızın rengi değil, taşıdıkları bayrak önemli" dedi. Çintimar, Rusya'nın aldığı doping cezasıyla ilgili de, "Kimsenin aldığı cezaya sevinmeyiz. Ama bu cezayı hak ettilerse gereği yapılmalı" yorumunu yaptı.



Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, son günlerde gelen madalyalardan Olimpiyatlar'a dek İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Son yıllarda özellikle devşirme sporcuların bazı kesimler tarafından eleştirilmesiyle ilgili yöneltilen soruyu yanıtlayarak sözlerine başlayan Çintimar, "Bizim bütün sporcularımız çok önemli. Elde edilen başarılar da çok önemli. Çocuklarımızın renginin esmer olması, bir şey ifade etmez, taşıdıkları bayrak ifade eder. Bu sporcu devşirmedir diyenlere söylüyorum, hangisi İstiklal Marşı'nı Avrupa'da 4 kez okutmuş, hangisi Avrupa'nın zirvesine ismini yazdırmış, hangisi Avrupa'da 60'ın üzerinde kanalda canlı yayında Türkiye ismini telaffuz ettirmiş, önce buna bakacaklar. Yasemin Can'ın ve Ara Kaya'nın yarışları yarım saatten toplam 1 saat sürdü. Canlı yayında 1 saat boyunca Türkiye ismi geçti. Bundan rahatsız olanların Türklüğünü sorgulaması gerekiyor. Biz rahatsız değiliz. Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşıyan herkes bizim vatandaşımızdır. Türkiye'de 4 milyon Suriyeli var ve yarın bir gün bu kişilerin içinden de milli takıma girebilecek sporcular çıkabilir. Niye girdi mi diyeceğiz? Buna hakkımız yok. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin yarışması, yarıştığı yerde şampiyon olması ve ülkemizi temsil etmesinden mutluluk duyuyoruz, hepsine de teşekkür ediyorum. Bugün atletizmde bir ivme varsa, bu arkadaşlarımızın oluşturduğu sinerjiyle devam ediyor. Var olan arkadaşlarımızla elimizden gelen en iyi dereceleri elde ederek yolumuza devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.



"Altın madalya için savaşacaktır"



2 saat 4 dakika 16 saniyelik derecesiyle maratonda Avrupa rekoru kıran Kaan Kigen Özbilen'le ilgili de konuşan Fatih Çintimar, "Kaan Kigen Özbilen, Avrupa rekoru kırdı. Dünya Şampiyonası öncesinde ayak parmağındaki bir kırık nedeniyle şampiyonada yarıştırmadık. Riskli olabilirdi. 2 saat 4 dakika 16 saniyeyle, Muhammed Farah'a ait olan Avrupa rekorunu kırdı. Muhammed Farah da Somali asıllı İngiliz vatandaşıdır. Bütün rekorlarını İngiltere adına kırdı. Şimdi Kaan kırdı bu rekoru. Olimpiyat'ta da ilk 6'nın içinde yer alabilecek maratoncudur. Dünya sıralamasında ilk 10'un içinde yer almaktadır. Bu durum bizim için de onur verici. Olimpiyat'ta da ülkemize altın madalya kazandırmak için elinden geleni yapacaktır" diye konuştu.



"Yalnızca 1 kez doping numunesi verdik"



Türkiye'nin doping konusunda yaptığı mücadeleyle ilgili detaylı bilgi veren Fatih Çintimar, "Bu, şampiyonluklar kadar önemli bir konu. Atletizm federasyonu başkanı olarak ilk Avrupa Kros Şampiyonası'na gittiğimizde takımdaki bütün sporculardan, indiğimiz gün, yarış günü ve dönüşte doping testi için numune alındı. Ben de bununla ilgili olarak itiraz ettiğimde, Avrupa'da çıkan dopingli sporcu sayısına göre numune alındığını ve bizim de bütün sporcularımızdan numune alınması gerektiğinin bilgisini verdiler. Biz o gün hem üzüldük hem rencide olduk. Çünkü biz bu değildik. Sonrasında biz gidip WADA ile görüşmeler yaptık. Prof. Dr. Emin Ergen'le beraber gittik. Nasıl başaracağımızla ilgili ciddi çalışmalar yaptık. Bu konuda hem Sergei Bubka'dan, Emin Ergen'den, Prof. Dr. Rüştü Güner'den, Uğur Erdener'den ve bu konuyla ilgili bütün birimlerden bilgi aldık ve onların da yönlendirmesiyle yapılan çalışmalarla bugünlere geldik. Şu anda dopingle ilgili olarak dünyanın en güvenilir ülkelerinden birisiyiz. Avrupa Kros Şampişonası'nda 60'a yakın doping numunesi alındı ve bu numunelerin içinde bizden yalnızca 1 tane alındı. O da Yasemin şampiyon olduğu için alınan zorunlu bir numuneydi. Bu durum bütün ekiplerimizi mutlu etti. Sporcularımız da çok mutlu. Havalimanında numune alıyorlar, sabah 5'te kaldırıyorlar. 'Uyanamazsam ne olur' düşüncesiyle uyuyorlar ve huzursuz oluyorlar. Ama şimdi öyle bir derdimiz yok. Dopingle en iyi şekilde mücadele eden ülke durumundayız" ifadelerini kullandı.



"IOC kimseyi haksız yere suçlamıyor"



Doping konusunda gerçekleşen başarılı mücadelenin ülke adına gurur verici bir konu olduğunu ifade eden Fatih Çintimar, "Şimdi artık size, şampiyon olduğunuzda 'Acaba' diye bakmıyor, 'Kesin şampiyondur' gözüyle bakıyor. Rusya'yla ilgili konuda ise, biz kimsenin ceza almasından mutlu olmayız. Ama hak ediyorsa da buna da yapacak bir şey yok. Biz bu mücadeleyi verirken, temiz sayfayı açmak için çırpınırken, demek ki onlar çırpınmadı. Şimdi herkes gereğini yapmalı. Onlar da IOC ve WADA'nın gerekliliğini yerine getirip yeni bir sayfa açmalı. Sporcuların dopingle ilgili mücadele içine girmemesini kınıyorum. Dopingle mücadele etmeyen sporcu, birilerinin hakkını çalmaya çalışıyordur. Buna da ne biz, ne OIC ne de Olimpiyat Komiteleri müsaade etmez, etmiyor da. Bunun gereği neyse, herkes onu yapmalı. Burada sadece temiz sporcular yarışacak. IOC haksız yere kimseyi cezalandırmıyor ve temiz sporcu varsa gelsin yarışsın diyor. Sporun içinde herkesin olması gerekir ama temiz olması gerekir. Ceza almalarından mutlu olmuyoruz ama onların da bu işten vazgeçip temiz sporcularla yarışmasını istiyoruz. - İSTANBUL

Kaynak: İHA