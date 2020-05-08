HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

(Özel haber) Ev çatısında pet şişe ve yastıkla şampiyonluğa hazırlık

(Özel haber) Ev çatısında pet şişe ve yastıkla şampiyonluğa hazırlık
08.05.2020 10:36 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:37

Korona virüs pandemisi süresince spor salonlarının kapalı olması nedeniyle Avrupa da derecesi bulunan Muay Thai sporcusu Ömer Faruk, Şerife Naz ve Muhammet Öksüz kardeşler evlerinin çatısında içi su dolu pet şişe ve yastıklarla antrenmanlarını sürdürüyorlar.

Korona virüs pandemisi süresince spor salonlarının kapalı olması nedeniyle Avrupa da derecesi bulunan Muay Thai sporcusu Ömer Faruk, Şerife Naz ve Muhammet Öksüz kardeşler evlerinin çatısında içi su dolu pet şişe ve yastıklarla antrenmanlarını sürdürüyorlar. Ev çatısında şampiyonluğa hazırlanan sporcular antrenmanlarını bir gün bile aksatmıyor.

Manisa'da Şehzadeler Muay Thai Spor Merkezi sporcuları, salonların ve okulların kapalı olması nedeniyle antrenmanlarını evlerinde sürdürüyor. Muay Thai Antrenörü Ediz Barış'ın programlarına uygun şekilde antrenman yapan sporcular, gelecek şampiyonluklara hazırlanıyor. Avrupa Kupası dereceleri bulunan Ömer Faruk, Şerife Naz ve Muhammet Öksüz kardeşler de evlerinin çatısında antrenman yapıyor. Korona virüs salgını sebebiyle spora engel koymayan Öksüz kardeşler, her gün düzenli olarak evlerinin çatısına çıkarak önce ısınmalarını yapıyor. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Şehzadeler Muay Thai Spor Merkezi tarafından kendilerine sağlanan eldiven ve lapaları kullanan sporcular bununla da yetinmedi. Evlerindeki malzemelerle çatı katını adeta spor salonuna dönüştüren Öksüz kardeşler, yastık, içi su dolu pet şişe, merdiven gibi malzemeleri de kullanarak antrenmanlarından geri kalmıyor. Ev imkanlarıyla şampiyonluklara hazırlanan Öksüz kardeşlerin ilk hedefi milli takıma girmek.

Çocukların evde kaldıkları için böyle bir yöntem geliştirdiklerini belirten baba Hasan Öksüz, "Çocuklarımız virüsten dolayı evde kaldıkları için biz de çatıda böyle bir yöntem bulduk. Tüm gençlere de evde spor yapmalarını tavsiye ediyorum. Çocuklarımız hem evde kalıp hem de sporlarını yapabiliyorlar" dedi.

Ömer Faruk: "Yarın müsabakalar başlasa şampiyon olabilecek güçteyiz"

Avrupa Kupası 3.'lüğü bulunan Muay Thai sporcusu Ömer Faruk Öksüz, idmanların başarılı gittiğini ve şampiyon olabilecek güçte olduklarını belirterek, "Burada lapa dövüyoruz, merdiven yapıyoruz. Korona virüsünden dolayı evde antrenman yapıyoruz. Pet şişeleri astık, merdiveni yere koyduk, hocalarımız da lapalarımızı verdi. Kendimizi fit tutuyoruz. Antrenmanlarımızı çatıda yapıyoruz. Antrenmanlarımız da güzel gidiyor. Yarın müsabakalar başlasa şampiyon olabilecek güçteyiz. Hedefimiz de milli takıma girmek" diye konuştu.

Her gün düzenli olarak antrenman yaptıklarını dile getiren Şerife Naz Öksüz de çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini ifade etti.

Ediz Barış: "Antrenman programlarını online olarak takip ediyoruz"

Sporculara evde antrenman yapabilmeleri için gerekli desteği sağladığından dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Şehzadeler Belediyesi'ne teşekkür eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli aynı zamanda da Muay Thai Federasyonu Antrenörü Ediz Barış, "Sporcularımızı 2'ye ayırdık. Performans sporcuları ve normal eğitim gören sporcular olmak üzere. Performans sporcularımızın her birine darbe yastıklarını ve atlama iplerini dağıttık. Velilerimize de bunların nasıl kullanacağını öğrettik. Antrenman programlarını online olarak takip ediyoruz. Velilerimiz de öğrencilerimize lapa tutarak yardımcı oluyor. Evdeki malzemelerle antrenmanların nasıl yapılacağını anlattık. 117 sporcumuzun 80'i antrenmanlarını video olarak bize gönderiyor. Bazen biz de online olarak bağlanıp egzersizleri beraber yapıyoruz. Mental egzersizler yaptırtıyoruz. Sportif bir video atıp değerlendirmelerini istiyoruz. Doğru cevap verenleri de ödüllendiriyoruz" şeklinde konuştu.

"Fiziksel gelişimlerini de takip ediyoruz"

Sporcuların fiziksel gelişimlerini de takip ettiklerini sözlerine ekleyen Barış, "Antrenmanlar güzel gidiyor. Vücutlarını da dinç tutuyor öğrencilerimiz. Velilerimizin izni olduğu sürece sosyal mesafeyi de koruyarak öğrencilerimizi ziyaret ediyoruz. Fiziksel gelişimlerini de takip ediyoruz. Yaptığımız egzersizlerle öğrencilerimiz diriler, ancak evde kaldıkları için iriler. İnşallah salonları da açılırsa bu sefer de deli bir nesille karşı karşıya gelmeyiz. Diri, iri ama deli bir nesil olmaz. Bunun yaşanmaması için bütün egzersizlerimiz, mental antrenmanlarımızı, yapabileceğimiz sosyal aktivitelerimizi devam ettiriyoruz" açıklamasını yaptı.

Pandemi sonrası spor salonlarının açılması durumuna hazırlıklı olduklarını vurgulayan Barış, "Pandemi sonrası için salonumuzu hazırladık. Önceden 1.5 metre arayla bulunan darbe torbalarımızı 3'er metre arayla hazırladık. Her bir sporcunun arasında 3 metre olacak şekilde ayarladık. Bakanlığımız nasıl öngörürse tüm bunlara hazırlıklı olacağız" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

'Fenerbahçe başkanlığı gibi bir düşüncem yok' diyen Acun, kulüp satın almak istiyor Spor
"Fenerbahçe başkanlığı gibi bir düşüncem yok" diyen Acun, kulüp satın almak istiyor
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İngiltere Premier Ligi'nde yılın en iyi 11'ine seçildi Spor
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İngiltere Premier Ligi'nde yılın en iyi 11'ine seçildi
Tolga Ciğerci Fenerbahçe'den ayrılıp Bundesliga'ya dönüyor! Wolfsburg'la anlaşma sağladı Spor
Tolga Ciğerci Fenerbahçe'den ayrılıp Bundesliga'ya dönüyor! Wolfsburg'la anlaşma sağladı
Nihat Özdemir'den ligleri başlatma kararında geri adım: Topu Sağlık Bakanlığı'na attık, oynamayın derlerse ona göre hareket ederiz Spor
Nihat Özdemir'den ligleri başlatma kararında geri adım: Topu Sağlık Bakanlığı'na attık, oynamayın derlerse ona...
Ümit Özat'ın 'Fenerbahçe'ye gider misin?' sorusuna Arda Turan'dan yanıt: Herkes kendi tarafında güzel Spor
Ümit Özat'ın "Fenerbahçe'ye gider misin?" sorusuna Arda Turan'dan yanıt: Herkes kendi tarafında güzel
Milli futbolcu Arda Turan birçok kulüpten transfer teklif aldığını açıkladı Spor
Milli futbolcu Arda Turan birçok kulüpten transfer teklif aldığını açıkladı
Ameliyat olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakıma alındı
Ameliyat olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakıma alındı
İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Eski Fenerbahçeli Stjepan Tomas: Bjelica Fenerbahçe'ye giderse baskı yaşar
Eski Fenerbahçeli Stjepan Tomas: Bjelica Fenerbahçe'ye giderse baskı yaşar
PSG, 42 yaşındaki Formiga'yla yeni sözleşme imzaladı
PSG, 42 yaşındaki Formiga'yla yeni sözleşme imzaladı
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
Emre Belözoğlu devreye girdi! Gökhan Gönül F.Bahçe'ye, Mehmet Ekici Beşiktaş'a gidecek
Emre Belözoğlu devreye girdi! Gökhan Gönül F.Bahçe'ye, Mehmet Ekici Beşiktaş'a gidecek
Ibrahimovic'in eski takım arkadaşı Ciani: Ibrahimovic, Cavani'den nefret ederdi
Ibrahimovic'in eski takım arkadaşı Ciani: Ibrahimovic, Cavani'den nefret ederdi
Mike Tyson'ın kulağını ısırdığı boksör Evander Holyfield, boksa geri dönüyor
Mike Tyson'ın kulağını ısırdığı boksör Evander Holyfield, boksa geri dönüyor
Ünlü futbolcu, boşandıktan 4 ay sonra 15 yaş küçük sevgili buldu
Ünlü futbolcu, boşandıktan 4 ay sonra 15 yaş küçük sevgili buldu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat oldu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat oldu
Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesinin feshedildiği iddiasını yalanladı
Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesinin feshedildiği iddiasını yalanladı
Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor
Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor
Başakşehir'in Hollandalı futbolcu Elia: Abdullah Avcı beni Beşiktaş'a transfer etmek istedi
Başakşehir'in Hollandalı futbolcu Elia: Abdullah Avcı beni Beşiktaş'a transfer etmek istedi
Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı
Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı
TFF'den ekonomik koşullarla ilgili öneri: Sözleşmeler Türk hukukuna uygun olarak yeniden belirlenmeli
TFF'den ekonomik koşullarla ilgili öneri: Sözleşmeler Türk hukukuna uygun olarak yeniden belirlenmeli
Bayern Münih'in eski golcüsü Miroslav Klose, antrenör olarak kulübe geri döndü
Bayern Münih'in eski golcüsü Miroslav Klose, antrenör olarak kulübe geri döndü
Fenerbahçe'de 1 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı
Fenerbahçe'de 1 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı
Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcu Jan Vesely, oğluyla antrenman yaptı
Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcu Jan Vesely, oğluyla antrenman yaptı
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi: Tottenham ve Napoli Vedat Muriqi için teklif yaptı
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi: Tottenham ve Napoli Vedat Muriqi için teklif yaptı
Flamengo Kulübünde 38 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Flamengo Kulübünde 38 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Avrupa'nın 9 büyük ligi arasında, yüzde olarak büyük kaybı Süper Lig yaşayacak
Avrupa'nın 9 büyük ligi arasında, yüzde olarak büyük kaybı Süper Lig yaşayacak
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e 'Eyşan' benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e "Eyşan" benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı
En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan'a Sercan'ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü
En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan'a Sercan'ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mehmet Cahit Turhan
Magazin Sibel Can Sezen Aksu Irrfan Khan Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Ersun Yanal Bülent Uygun Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Karar Kadın Sabah İntihar
Şu an buradasınız: (Özel haber) Ev çatısında pet şişe ve yastıkla şampiyonluğa hazırlık - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.5.2020 12:13:51. #1.15#
title