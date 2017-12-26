Esenyurt'ta Yaşanan Motosiklet Hırsızlığı Kamerada

Esenyurt'ta bir apartmanın önündeki motosikleti çalan hırsızlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.



Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayı, 17 Aralık sabah 05.00 sıralarında Esenyurt'ta yaşandı. Oğuzhan Yetiş, işe gidip gelmek ve trafikten zaman kazanmak için aldığı motosikletini evinin önüne park ederek kilitledi. Sabah erken saatlerde Merkez Mahallesine gelen biri motosikletli 3 hırsız önce keşif yaptıktan sonra Yetiş'in motosikletini çaldı. Hırsızların motosikleti elleriyle iterek götürme anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Yaşanan hırsızlık olayını anlatan Yetiş, üzüntüsünü de dile getirerek, "Sabah 05.30 civarında işe gitmek için çıktığımda motosikletimin yerinde olmadığını gördüm. Daha sonra esnaf arkadaşların kamera kayıtlarına baktım. 3 kişi tarafından motosikletimin çalındığını fark ettik. Kamera görüntülerinde birisi motosikletle 3 şahsın keşif yaptıktan sonra arkadaşlarına yardımcı olduğunu gördük. Benim motosikletimle yaklaşım 12 dakika uğraşmışlar. Çünkü güvenlik amaçlı çok önlem almıştım. 3 tane kilidini kırıp motora zarar vererek parçalayarak çalmışlar" dedi.



Motosikletini park ettiği yerin dar olduğunu, kendisinin bile çıkarırken zorlandığını ifade eden Yetiş, "Uzun zaman motoru çalmak için uğraşmışlar. Diğer motosikletli arkadaşlarımı da uyarıyorum sensör lamba olan yere park edin motosikletinizi. Benim apartmanımın lambası o gün bozulmuş. Bu lambanın da bozulmuş olması onlara özgüven vermiş. Burada çok rahat motosikleti söküyorlar. Ondan sonra çalıştıramadıkları için bir kişi motosikleti itmiş diğer de sokak başlarını kontrol ediyor. Namusu ile para kazanan bizler bin bir zorluklarla ekonomi yapmak amacıyla trafikten kurtulmak için motosiklet kullanıyoruz. Her ortamda sıkıntı da yaşıyoruz motorcular olarak. İnsanlar tedbirlerini artırsınlar. Her şey emniyet güçlerinin elinden gelmiyor ama bu konudaki yaptırımların artırılmasını istiyorum" diye konuştu.



Olay anı güvenlik kamerasında



Yaşanan hırsızlık olayı ve sonrası görüntüleri ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, şahısların motosikleti çaldıktan sonra kaçmaları da yer alıyor. - İSTANBUL