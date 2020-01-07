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(Özel haber) Ertuğrul Sağlam: "Hedefimiz Samsunspor'u ait olduğu yere taşımak"

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Hedefimiz belli. Nisanın sonunda 1. Lig'e çıkmak ve daha sonra Süper Lig'e çıkmak.

07.01.2020 09:31 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:36
(Özel haber) Ertuğrul Sağlam:

Samsunspor Teknik Direktörü , "Hedefimiz belli. Nisanın sonunda 1. Lig'e çıkmak ve daha sonra Süper Lig'e çıkmak. Samsunspor'u ait olduğu yere taşımak" dedi.


Devre arası kamp çalışmalarını Belek'te sürdüren TFF 2. Lig ekiplerinden Samsunspor'da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, İhlas Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Samsun'un memleketi ve yuvası olduğunu dile getiren Sağlam, "Dolayısıyla tekrar burada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz, sorumluluğunu taşıyoruz. Hedefimiz belli. Nisanın sonunda 1. Lig'e çıkmak ve daha sonra Süper Lig'e çıkmak. Samsunspor'u ait olduğu yere taşımak. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz, taraftarımızın endişesi olmasın. 2 takviyemiz oldu takıma ve 3 takviyemiz daha olacak. Takımımızı bu zorlu mücadelede destekleyecek kadromuz olacak. Çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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