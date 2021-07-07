(Özel haber) Erik Sabo: "Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi rakiplere karşı deplasmanda oynamayı iple çekiyorum"
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(Özel haber) Erik Sabo: "Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi rakiplere karşı deplasmanda oynamayı iple çekiyorum"

(Özel haber) Erik Sabo: 'Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi rakiplere karşı deplasmanda oynamayı iple çekiyorum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Erik Sabo, bu sezon geçtiğimiz sezonki performansından daha iyi bir performans sergilemek istediğini daha fazla gol ve asist yapmak istediğini söyledi.

Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Erik Sabo, bu sezon geçtiğimiz sezonki performansından daha iyi bir performans sergilemek istediğini daha fazla gol ve asist yapmak istediğini söyledi. Ayrıca Sabo, yeni sezonda seyircili maçlar olacağı için mutlu olduğunu belirterek, "Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi rakiplere karşı deplasmanda oynamayı iple çekiyorum" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un 29 yaşındaki Slovak oyuncusu Erik Sabo, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezindeki yeni sezon hazırlıklarını ve hedeflerini İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Geçen sezonki performansını artırmak istediğini ifade eden Sabo, "Kampa daha yeni katıldım. Henüz takımla çalışamadım. Dün tek başıma bir koşu yaptım. Geçtiğimiz sezon 7 gol 2 asistlik bir performans sergilemiştim. Bu sezon bunun üzerine çıkmak istiyorum. Takım olarak da geçtiğimiz sezondan daha iyi olmak istiyoruz. Gol ve asist olarak bir sayı veremem ama geçtiğimiz sezondan daha iyi olma hedefindeyim" şeklinde konuştu.

"Umarım geçen sezon bitirdiğimiz sıralamanın daha üstünde bitirebiliriz"

Sabo, takım olarak daha üst sıralarda sezonu bitirme hedefinde olduklarını kaydederek, "Taraftarların bir kısmının maçlara gelecek olması sevindirici. Daha iyi bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Özellikle iç saha maçlarında bunun bizim için itici bir güç olacağını tahmin ediyorum. Umarım iç sahada maçları kazanıp onları mutlu edip, deplasmanda puanlar toplayarak geçen sezon bitirdiğimiz sıralamanın daha üstünde bitirebiliriz" açıklamasını yaptı.

"Seyircisiz maçlar hazırlık maçı tadında oynanıyor"

Pandemiden dolayı oynanan seyircisiz maçların hazırlık maçı tadında olduğunu bu sezon taraftarlara kavuşacakları için mutlu olduğunu belirten Rizesporlu Sabo, "Bu sezon umuyorum taraftarlarla birlikte atmosfer daha iyi olur, çok daha keyifli maçlar izleriz. Seyircisiz maçlar hazırlık maçı tadında oynanıyor. Yunanistan'da yani PAOK'ta oynadığım yıllarda taraftarlar tarafından çok fazla baskı altındaydık. Taraftarı çok ateşli olduğu için pozitif bir baskı oluyordu. İsrail'de oynadığım dönemde daha az taraftar geliyordu maçlara onlar ise derbilere çok büyük önem veriyorlardı. Oradaki atmosfer sadece derbilerde ön plana çıkıyordu. Türkiye'de taraftarlar futbola çok tat katıyorlar. Umarım bu sezon taraftarların stadyumlara gelmesiyle birlikte iç saha maçlarında bu desteği hissederiz" diye konuştu.

"Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi rakiplere karşı deplasmanda oynamayı iple çekiyorum"

3 büyük kulübün deplasmanında oynamak için sabırsızlandığını aktaran 29 yaşındaki futbolcu, "Özellikle beni zorlayan bir savunma oyuncusu var diyemem ama Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi rakiplere karşı deplasmanda oynamayı iple çekiyorum. Çünkü çok fazla taraftarları var ve onlara karşı oynamak keyif verici. Şu ana kadar Bülent hocayla çok iyi ilişkilerimiz var. Bu sezon teknik heyete yeni kişiler katıldı. Onlarla da aram çok iyi onlarla da bu sezonda iyi ilişkiyi devam ettirip takımıma katkı sağlamak istiyorum" değerlendirmesini yaptı. - ERZURUM

(Özel haber) Erik Sabo: 'Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi rakiplere karşı deplasmanda oynamayı iple çekiyorum'
(Özel haber) Erik Sabo: 'Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi rakiplere karşı deplasmanda oynamayı iple çekiyorum'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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(Özel haber) Erik Sabo: "Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi rakiplere karşı deplasmanda oynamayı iple çekiyorum" - Haberler Spor
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