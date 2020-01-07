(Özel haber) Engin Fırat: "Gençlere tecrübe kazandırmak istiyorum"

07.01.2020 11:03 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:07

Moldova A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat, takımın yaş ortalamasının oldukça yüksek olduğunu vurgulayarak, genç oyuncular keşfedip onlara hazırlık dönemlerinde tecrübe kazandırmak istediğini söyledi.



EURO 2020 Elemeleri'nde Moldova Milli Takımı'nın başına geçen teknik direktör Engin Fırat, takımdaki geleceği ve genel durumu ile ilgili İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, Dünya Kupası Elemeleri öncesi Uluslar Ligi'ne hazırlandıklarını söyleyerek, "Şu ana kadar çocukların performansından memnunum. Uluslar Ligi için çalışmalara başladık. Daha genç oyunculardan oluşan yeni bir takım kuracağım. Şimdi de Katar'daki bu dönemi değerlendirmek istiyoruz. Güçlü bir takım olan İsveç ile de bir hazırlık maçı yapacağız" şeklinde konuştu.



"Gençlere tecrübe kazandırmak istiyorum"



Moldova A Milli Futbol Takımı'nda genç oyunculara önem vermek istediğini vurgulayan Fırat, "Moldova'da lig bitti. Bu maçlar da biraz daha hazırlık dönemi olduğu için genç oyunculara önem veriyorum. Özellikle ümit milli takımdan birçok oyuncu çağırdım. Rusya'da, İtalya'da, İsviçre'de oynayan çocukları çağırmadım. Bu gençlere geleceğin takımını kurmak için biraz daha önem vereceğim. Şu aşamada Moldova futbolunda yaşlanmış bir nesil var. Genç oyuncular keşfetmem lazım. Fransa'ya karşı da birçok genç oyuncuyu oynattım ama devamı gelmesi lazım. Bu çocukların tecrübe kazanması lazım, onun için bu kampları iyi değerlendirmemiz lazım. 31 Mart'ta Rusya ile maçımız var. Haziran ayında da Avrupa Şampiyonası'na giden takımlarla bir turnuva oynayacağız. Zor rakiplerle oynayıp, takımın gücünü tam görerek, gençlere tecrübe kazandırmak istiyorum" diye konuştu.



"Moldova'nın tarihindeki ilk yabancı hocasıyım"



Ekibinde Fenerbahçe'de de forma giymiş olan eski futbolcu Nuri Kamburoğlu'nun bulunduğunu söyleyen Fırat, "Teknik ekibin hepsi Moldovalı. Biraz dil olayı var. Nuri de Rusça biliyor. Bu bir avantaj ve bizim için de iyi oldu. Ben Moldova'nın tarihindeki ilk yabancı hocasıyım. Bu tür ülkeler için yeni düşünceler, yeni hocalar hiç de kolay değil. Diğer yardımcılarımın da hepsi Moldova'nın eski yıldız oyuncuları. İyi bir ekip olduğumuzu düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.



"Sportif başarım ile ön plana çıkmak istiyorum"



Fırat, kendisinin çok fazla gündeme gelmemesiyle ilgili sorulan soruya ise şu yanıtı verdi:



"Ben sonuçta futbol adamıyım. Medya ile fazla uğraşmama gerek yok. Neler yaptığımı Türk medyası takip edecek. Gidip medyanın peşinde koşacak halim yok. Ben de çok fazla medya peşinde koşup kendini gösteren insan değilim. Tamamen sportif başarım ile ön plana çıkmak isteyen bir insan olduğum için medya bazen unutabiliyor. Medya biraz daha fazla şov yapan insanların peşinde koşabiliyor." - İSTANBUL

Kaynak: İHA