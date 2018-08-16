'Engelsiz Cafe' ile Engelleri Aştılar

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından oluşturulan 'Engelsiz Cafe' ile engelliler engelleri aştı.

İpekyolu Belediyesi tarafından 14 Mayıs 2018'de engellilere yönelik açılan 'Engelsiz Cafe ve İpek Satış Mağazası' kısa sürede halkın uğrak merkezi haline geldi. İpekyolu Belediyesinin alt katında oluşturulan ve engellilerin istihdam edildiği kafede, ayrıca engelliler tarafından yapılan ürünler de satışa sunuluyor.

Engelsiz Cafe ve İpek Satış Mağazasının kısa sürede her kesimin ilgisi ile karşılaştığını ifade eden İpekyolu Engelsiz Cafe İşletme Sorumlusu Hacer Gün, "Burası engelli arkadaşlarımızın hayatlarına tatlı bir dokunuşta bulunmak ve onları topluma kazandırmak için oluşturuldu. Çünkü engelli arkadaşlarımızın çalışabilecekleri yerler sınırlı. İpekyolu Belediyesinin bundan önce yapmış olduğu Engelsiz Yaşam Akademisi ile hayat bulan engelliler, kafe sayesinde de inşallah hayatlarına bir yeşillik, bir umut gelecek" dedi.

İşletmenin sadece kafe değil aynı zamanda engelliler tarafından yapılan ürünlerin satış merkezi de olduğunu dile getiren Gün, "Mutfağımızda pastadan poğaçaya, kurabiyeden çikolataya kadar yaptığımız ürünleri perakende sattığımız gibi toptan da satıyoruz. Ayrıca Engelsiz Yaşam Akademisi, Berivan Kültür Merkezi ve Maya Kadın Destek Merkezinde yapılan ürünler, burada satışa sunuluyor" ifadelerini kullandı.

Kafede istihdam edilen engellilerin İş-Kur destekli çalıştığını belirten Gün, "Burada 17 engelli olmak üzere toplam 21 kişi çalışıyor. Engelli arkadaşlarımız vardiyalı çalışıyorlar. Çalışma günleri ise engel durumlarına göre değişebiliyor" diye konuştu.

"Babam kafenin açıldığını duyunca ağladı"

Engellilerin 'Engelsiz Cafe' ile adeta yaşam bulduğunu dile getiren Gün, "Burası açıldığında engellilerden biriyle sohbet ederken bana burasının açıldığını duyan babasının ağladığını söyledi. Ben de sebebini sorduğumda, bana 'Babam bana dedi ki yavrum, eğer böyle bir yer olmasaydı, biz hayatımız boyunca sizi kapı dışına bile belki çıkaramayacaktık' demiş. Yine bedensel engelli bir arkadaşımız, kafenin açıldığını ilk duyduğunda heyecanlandığını, kendine özgüveninin geldiğini ve herkes gibi artık yaşayabileceğini söyledi. Şu anda artık engelliler buradan gitmek istemiyorlar. Vardiya değişikliği olduğunda bile zorla gönderiyoruz" dedi.

Vatandaşların kafeye ilgilerinin gün geçtikçe daha da arttığını sözlerine ekleyen Gün, "Açılıştan sonraki ilk ay vatandaşlar sanki müze gibi gelip bakıp gidiyorlardı. Şimdi artık ürünlerimizi satın almak, kitap okumak, keyif yapmak ve stres atmak için gelmeye başladılar. Hatta doğum günü kutlamalarını bile burada yapmaya başladık. İnanıyorum ki tanıtımımız daha iyi olursa katılımda daha fazla olacaktır" şeklinde konuştu.

"Engelsiz Cafe sayesinde hayatıma renk geldi"

Engelsiz Cafe'nin açılışından önce evden dışarı çıkmadıklarını ifade eden Aysel Kumi isimli engelli, "Daha önce fizik tedaviden eve gidiyorduk. Başka bir şey yapamıyorduk. Şimdi ise burada malzeme satıyor, misafirlerimize ikramda bulunuyoruz. Çalışmak çok güzel. Mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kader Oğuz isimli bedensel engelli de, "Daha önce sürekli evdeydim. Sadece fizik tedavi için dışarı çıkabiliyordum. Onun dışında hep evdeydim. Hayatım şimdi çok değişti. Hayatıma renk geldi. Hem sosyal, hem maddi ve manevi açısından hayatımda çok değişiklik oldu. Şimdi kasaya bakıyorum. Çok güzel. Burayı açtığı için Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk'e teşekkür ediyorum. İyi ki kaymakamımız var. İyi ki burası var" şeklinde konuştu. - VAN