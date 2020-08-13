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(Özel haber) Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı hazırlıklara başladı

- (Özel haber) Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı hazırlıklara başladı Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Olcay Orak: "İyi bir ekip kurmaya çalışıyoruz" "Avrupa patentli oyuncularla temaslarımız devam ediyor" Yeni sezonda Eurocup ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi...

13.08.2020 12:10 | Son Güncelleme: 13.08.2020 12:16

- (Özel haber) Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı hazırlıklara başladı

Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Olcay Orak:

"İyi bir ekip kurmaya çalışıyoruz"

"Avrupa patentli oyuncularla temaslarımız devam ediyor"

ELAZIĞ - Yeni sezonda Eurocup ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi olmak üzere iki kulvarda mücadele edecek olan Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı hazırlıklara başladı. Başantrenörü Olcay Orak, iyi bir takım kurmaya çalıştıklarını söyledi.

Yeni sezonda Eurocup ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi olmak üzere iki kulvarda yer alacak Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı, 2020-2021 sezonu hazırlıkları başladı. Takıma yeni katılan transferlerle yeni sezon hazırlıklarına başlayan bordo-beyazlılar, Başantrenör Olcay Orak yönetiminde günde çift antrenman gerçekleştiriyor.

İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Başantrenör Olcay Orak, yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını belirterek, "5 oyuncumuzla çalışmalarımıza başladık. 1 ya da 2 yerli oyuncu takviyesi daha yapacağız. Yabancı olarak şu ana kadar ABD'li Kalani Brown ve Chennedy Carter'ı bünyemize kazandırdık. 2 ya da 3 tane Avrupa patentli oyuncu takviyemiz olacak. Hemen hemen eylül ayının ortaları gibi tam takım oluruz. Bu sene Avrupa kupası oynayacağız. 17 Ağustos Pazartesi günü rakiplerimiz belli olacak. Daha sonrasında da Türkiye Ligi'nin kura çekimi olacak. İyi bir ekip kurmaya çalışıyoruz. Elazığ seyircisine umarım maçlar seyircili olursa iyi maçlar seyrettireceğimizi düşünüyorum" dedi.

"Avrupa patentli oyuncularla temaslarımız devam ediyor"

Takımın ABD'li transferleri hakkında bilgi veren Orak, "Kalani Brown geçen yıl Çin Ligi'nde oynadı. Çin'de şampiyon olan takımdaydı. 2.01 boyunda ve pota altını domine edebilecek bir oyuncu. Chennedy Carter bu sezon Kolej Ligi'nden mezun oldu. Şu anda WNBA'in sayı kraliçesi sıralamasında ikinci sırada. Çok genç, yetenekli ve atletik bir oyuncu. Avrupa patentli oyuncularla temaslarımız devam ediyor. İki tane daha oyuncuyu kadromuza katmak istiyoruz. Biri tecrübeli olabilir. Transfer komitemiz ciddi bir şekilde çalışıyor. İyi basketbol oynayan bir İl Özel İdarespor takımını sahalara kazandırmak istiyoruz. Avrupa'da iddialı olabilecek bir ekip kurmak istiyoruz" diye konuştu.

Bu sene mücadele edecekleri Eurocup hakkında da konuşan Olcay Orak, "Gurubumuzda 4 takım olacak. Biz A Konferansındayız. İki tane Rus, üç tane Macar takımı var. Belarus, Litvanya ve İsviçre takımları var. Pazartesi günü kuralar çekilecek ve çift devreli lig usulüne göre 6 maç yapacağız. Grup maçlarının sonunda birinciler ve ikiciler bir üst tura çıkacak. 4 eleme maçına çıktıktan sonra Euroleague'den gelen 4 takımla birlikte çeyrek final oynayacağız. Çok uzun bir yol. İyi bir takım kurmamız lazım. Hem Türkiye Ligi ve hem de Avrupa'yı domine edecek şekilde olması lazım. Avrupa maçlarımız çarşamba, lig maçlarımız hafta sonu olur" ifadelerini kullandı.

Yeni sezonun seyircili olup, olmayacağı hakkında da görüşlerini dile getiren başarılı antrenör, "Bu bakanlığın tasarrufunda olan bir karar. Ben seyircili oynanacağını düşünmüyorum. Belki küçük bir dilimle seyircili oynanır. Sezonun başlamasına doğru durum daha da netleşir. Aynı telkin FIBA'dan da gelecek. Tabiki gönlümüzden geçen seyircili olması ama ciddi bir salgın süreci yaşanıyor. Bizim Elazığ'da kazandığımız maçları biliyorsunuz. Onların desteği bizim için çok önemli ama sağlıkları da çok önemli. O yüzden verilecek kararı bekleyeceğiz" şeklinde konuştu.

(Özel haber) Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı hazırlıklara başladı

Kaynak: İHA

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