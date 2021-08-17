Eda Erdem Dündar: "İyi bir olimpiyat geçirdik sadece sonunu iyi bitiremedik"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, iyi bir olimpiyat geçirdiklerini sadece sonunu iyi getiremediklerini söyledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, iyi bir olimpiyat geçirdiklerini sadece sonunu iyi getiremediklerini söyledi. 34 yaşındaki voleybolcu, hedeflerinin Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmak olduğunu söyledi.

Sırbistan, Hırvatistan, Bulgaristan ve Romanya'nın ev sahipliğinde 18 Ağustos - 4 Eylül tarihlerinde düzenlenecek CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Avrupa Şampiyonası'nda mental olarak hazır hissettiğini söyleyen başarılı voleybolcu, "Daha önce oynadığımız, bildiğimiz turnuva oynayacağız. Yoğun, yorucu geçecek. Onun bilincindeyiz. Zaten voleybol ile dolu dolu geçen bir yıl oldu. Yaz olmaya da devam ediyor. Hazırlıklar güzel geçiyor. Yoğun ve yorucu bir şekilde geçiyor. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'na hazır bir şekilde gidebilmek. Uzun bir turnuva olacak. Turnuva içerisinde oyunumuzu geliştirebileceğimiz çok fazla maç ve zaman olacak" diye konuştu.

"İYİ BİR OLİMPİYAT GEÇİRDİK SADECE SONUNU İYİ BİTİREMEDİK"

Olimpiyat Oyunları hakkındaki deneyimlerini aktaran 34 yaşındaki voleybolcu, "Olimpiyatlar bizim için güzel başladı. Çin ile maçıyla, çok güzel bir voleybolla galibiyetle başladık. Bunun devamında gruptaki diğer maçlarda da çok güzel mücadele ettik. Yenildiğimiz maçlarda bile mücadelemizi bırakmadık. 3-2'ye giden maçlarımız oldu. Genel anlamda iyi bir olimpiyat geçirdik. Sadece sonunu iyi bitiremedik. Hedefimiz ilk 4'e kalabilmekti. Çok da yakındık aslında. Güney Kore takım olarak bizden daha iyi voleybol oynadı. Daha dirayetlilerdi. Onlara 3-2 yenildik. Beklemediğimiz bir yenilgiydi. Voleybolun, sporun içerisinde bu var. Hiçbir zaman favori yada favori gösterilen takımın kazanacağı kesin değil. Yorucu ve yoğun geçti. Çok fazla şey öğrettiğini söyleyebilirim olimpiyatların. 34 yaşındayım ama öğrendiğim, tecrübe ettiğim çok fazla şey oldu. Bundan sonraki voleybol kariyerimde de fayda sağlayacağını düşünüyorum. Turnuva sonunda da yoğun duygular yaşadığım bir kapanış oldu. Hırslı insanlarız. Voleybolu da çok seviyoruz. Yenilgiler yaşadığımızda o hırs içimizde birikip, göz yaşı olarak dökülebiliyor. O gün maç içerisinde, maç sonunda yaşadığım duygu yoğunluğundan dolayı öyle bir görüntü ortaya çıktı. O günler geride kaldı. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Şu an ana hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olabilmek" şeklinde konuştu.

"BU KADAR İLGİ, ALAKA GÖRMEK BİZLERİ ÇOK MUTLU EDİYOR"

Türkiye ile Japonya arasında saat farkı olmasına rağmen Türk halkının maçları takip ettiğinin sorulması üzerine Kaptan Eda Erdem Dündar, "Açıkçası bu kadar ilgi, alaka görmek bizleri çok mutlu ediyor. Gurur duyuyoruz. Çünkü biz hayatımızda en sevdiğimiz işi yapıyoruz. Sahada yüzde yüzümüzü vermeye çalışıyoruz. Onlar da bence ekran başlarındaki hırslarının, isteklerinin, azimlerinin sahadaki yansıması olarak bizleri görüyor. Biz zaten konu milli forma olunca en iyi mücadelemizi göstermeye çalışıyoruz. Çünkü bizler birer profesyonel sporcuyuz ama bunun yanında da hepimizin görevi var. Genç insanlara rol model olmak zorundayız. Hepimizin sahada görevi var. Bunun bilincinde hareket ediyor. Onların desteği çok önemli. Onlar bizim sahadaki itici gücümüz. Onların varlığı ile motive oluyoruz. Bizlere gösterdikleri ilgi ve alaka ile daha fazlasını başarmak istiyoruz. Yaz boyunca göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda da takım olarak iyi bir voleybol izletip, başarılı olmak istiyoruz. İnşallah olacağız da" diyerek sözlerini tamamladı.

(Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı