(Özel haber) Ebrar Efkan Bilgiç: "Kararın Yargıtay'a taşınması ve Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yolları açık"

TFF Tahkim Kurulu'nun, Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan hakkında verdiği kararı değerlendiren Avukat ve Spor Hukukçusu Ebrar Efkan Bilgiç, "Oğulcan Çağlayan için Uluslararası Tahkim (CAS) yolu kapalı olsa da kararın Yargıtay'a taşınması ve Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yolları açık.

TFF Tahkim Kurulu'nun, Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan hakkında verdiği kararı değerlendiren Avukat ve Spor Hukukçusu Ebrar Efkan Bilgiç, "Oğulcan Çağlayan için Uluslararası Tahkim (CAS) yolu kapalı olsa da kararın Yargıtay'a taşınması ve Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yolları açık. Manevi tazminat açısından da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapılabilir" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'ın itirazlarını oy çokluğuyla reddetti. Bu karar hakkında İHA'ya konuşan bulunan Avukat ve Spor Hukukçusu Ebrar Efkan Bilgiç, "TFF Tahkim Kurulu, sözleşmesini tek taraflı feshederek Galatasaray'a transfer olan Oğulcan Çağlayan hakkında verdiği 1.2 milyon Euro'luk tazminatı onarken, 6 maçlık resmi müsabakalardan men cezasını da 3 maça düşürmüştü. Galatasaray SK ve Oğulcan Çağlayan'ın TFF Yönetim Kurulu'nun 02.08.2021 tarihinde vermiş olduğu karara karşı yaptıkları başvuru incelenmiş ve nihayetinde kulüp yönünden transfer yasağının kaldırılmasına ve kulübün yapacağı ödemelerin devamına karar vererek kulüp ve oyuncunun itirazlarını reddetti.

Çaykur Rizespor'un, Tahkim Kurulu kararı doğrultusunda 1.2 milyon Euro'luk alacak süreci devam etmektedir. Yani Galatasaray, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın 12. Maddesi uyarınca Oğulcan Çağlayan'a lisans çıkarmak için yukarıda bahsi geçen meblağın Çaykur Rizespor Kulübü'ne ödenmesi şart. Çaykur Rizespor Kulübü'nden borçsuzluk belgesi veya muvafakatname alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Başvurulacak hukuki yollar

Sarı-kırmızılıların ret kararına karşı başvurabileceği hukuki yolları da açıklayan Bilgiç, "Oğulcan Çağlayan için Uluslararası Tahkim (CAS) yolu kapalı olsa da kararın Yargıtay'a taşınması ve Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yolları açık. Manevi tazminat açısından da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapılabilir.

Tahkim Kurulu kararlarına karşı adli yargı yoluna başvuru örneğini eski Fenerbahçeli futbolcu Serdar Kesimal'dan hatırlıyoruz. Serdar, Fenerbahçe'ye açtığı davada sözleşmesel uyuşmazlıklarla ilgili Tahkim Kurulu kararlarının kesin olmadığını ortaya koymuştu. Yargıtay 3. HD'nin bu kararına göre Tahkim Kurulu kararlarına karşı adli yargı yani mahkemelere başvuru yapılabilir.

1.2 milyon Euro'luk Çaykur Rizespor Kulübü'ne ödenecek tazminat konusunda ise orantısızlık ileri sürülerek çalışma hakkı bağlamında özel yaşam hakkının ihlal edildiği konusu değerlendirilebilir. Burada ödenecek meblağ futbolcunun kazancına nazaran değerlendirildiğinde futbolcu için ağır bir tazminat olması konusu gündeme gelebilir. Ancak kural olarak sözleşmenin feshinin haklı ya da haksız olması konusu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı yetkisi içinde yer almamaktadır.

AİHM'in, Tahkim Kurulu'na ilişkin verdiği tarafsız ve bağımsız olmama kararına binaen adil yargılanma hakkı ihlali yönünden yapılacak bir başvuru ise uyuşmazlığın tazminat hususunda bir karar teşkil etmeyecektir.

Tabii ki AİHM'e başvuru yapılması öncesinde tüm iç hukuk yollarının tüketilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla sözleşmesel nitelikteki bu uyuşmazlık yargı yolu Serdar Kesimal'da açık olduğu gibi burada da açıktır. Anayasa Mahkemesi'ne yapılacak bireysel bir başvuru ise AİHM'e yapılacak başvuru konusunda engel teşkil eder.

Sonuç olarak Tahkim Kurulu kararının iptali için önce yargı yoluna gidilmeli, buradan alınacak neticeye göre Anayasa Mahkemesi ve akabinde AİHM'e gidilebilir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı