(Özel haber) Ebrar Efkan Bilgiç: "Kararın Yargıtay'a taşınması ve Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yolları açık"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

(Özel haber) Ebrar Efkan Bilgiç: "Kararın Yargıtay'a taşınması ve Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yolları açık"

(Özel haber) Ebrar Efkan Bilgiç: 'Kararın Yargıtay'a taşınması ve Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yolları açık'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF Tahkim Kurulu'nun, Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan hakkında verdiği kararı değerlendiren Avukat ve Spor Hukukçusu Ebrar Efkan Bilgiç, "Oğulcan Çağlayan için Uluslararası Tahkim (CAS) yolu kapalı olsa da kararın Yargıtay'a taşınması ve Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yolları açık.

TFF Tahkim Kurulu'nun, Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan hakkında verdiği kararı değerlendiren Avukat ve Spor Hukukçusu Ebrar Efkan Bilgiç, "Oğulcan Çağlayan için Uluslararası Tahkim (CAS) yolu kapalı olsa da kararın Yargıtay'a taşınması ve Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yolları açık. Manevi tazminat açısından da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapılabilir" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'ın itirazlarını oy çokluğuyla reddetti. Bu karar hakkında İHA'ya konuşan bulunan Avukat ve Spor Hukukçusu Ebrar Efkan Bilgiç, "TFF Tahkim Kurulu, sözleşmesini tek taraflı feshederek Galatasaray'a transfer olan Oğulcan Çağlayan hakkında verdiği 1.2 milyon Euro'luk tazminatı onarken, 6 maçlık resmi müsabakalardan men cezasını da 3 maça düşürmüştü. Galatasaray SK ve Oğulcan Çağlayan'ın TFF Yönetim Kurulu'nun 02.08.2021 tarihinde vermiş olduğu karara karşı yaptıkları başvuru incelenmiş ve nihayetinde kulüp yönünden transfer yasağının kaldırılmasına ve kulübün yapacağı ödemelerin devamına karar vererek kulüp ve oyuncunun itirazlarını reddetti.

Çaykur Rizespor'un, Tahkim Kurulu kararı doğrultusunda 1.2 milyon Euro'luk alacak süreci devam etmektedir. Yani Galatasaray, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın 12. Maddesi uyarınca Oğulcan Çağlayan'a lisans çıkarmak için yukarıda bahsi geçen meblağın Çaykur Rizespor Kulübü'ne ödenmesi şart. Çaykur Rizespor Kulübü'nden borçsuzluk belgesi veya muvafakatname alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Başvurulacak hukuki yollar

Sarı-kırmızılıların ret kararına karşı başvurabileceği hukuki yolları da açıklayan Bilgiç, "Oğulcan Çağlayan için Uluslararası Tahkim (CAS) yolu kapalı olsa da kararın Yargıtay'a taşınması ve Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yolları açık. Manevi tazminat açısından da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapılabilir.

Tahkim Kurulu kararlarına karşı adli yargı yoluna başvuru örneğini eski Fenerbahçeli futbolcu Serdar Kesimal'dan hatırlıyoruz. Serdar, Fenerbahçe'ye açtığı davada sözleşmesel uyuşmazlıklarla ilgili Tahkim Kurulu kararlarının kesin olmadığını ortaya koymuştu. Yargıtay 3. HD'nin bu kararına göre Tahkim Kurulu kararlarına karşı adli yargı yani mahkemelere başvuru yapılabilir.

1.2 milyon Euro'luk Çaykur Rizespor Kulübü'ne ödenecek tazminat konusunda ise orantısızlık ileri sürülerek çalışma hakkı bağlamında özel yaşam hakkının ihlal edildiği konusu değerlendirilebilir. Burada ödenecek meblağ futbolcunun kazancına nazaran değerlendirildiğinde futbolcu için ağır bir tazminat olması konusu gündeme gelebilir. Ancak kural olarak sözleşmenin feshinin haklı ya da haksız olması konusu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı yetkisi içinde yer almamaktadır.

AİHM'in, Tahkim Kurulu'na ilişkin verdiği tarafsız ve bağımsız olmama kararına binaen adil yargılanma hakkı ihlali yönünden yapılacak bir başvuru ise uyuşmazlığın tazminat hususunda bir karar teşkil etmeyecektir.

Tabii ki AİHM'e başvuru yapılması öncesinde tüm iç hukuk yollarının tüketilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla sözleşmesel nitelikteki bu uyuşmazlık yargı yolu Serdar Kesimal'da açık olduğu gibi burada da açıktır. Anayasa Mahkemesi'ne yapılacak bireysel bir başvuru ise AİHM'e yapılacak başvuru konusunda engel teşkil eder.

Sonuç olarak Tahkim Kurulu kararının iptali için önce yargı yoluna gidilmeli, buradan alınacak neticeye göre Anayasa Mahkemesi ve akabinde AİHM'e gidilebilir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'ın itirazını reddetti
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'ın itirazını reddetti
Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'a ret
Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'a ret
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan Haydar Aliyev Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Ece Erken Onur Akay Seda Sayan Aleyna Tilki
Spor Muslera Hakan Reçber Sergen Yalçın Valentin Rosier Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
(Özel haber) Ebrar Efkan Bilgiç: "Kararın Yargıtay'a taşınması ve Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yolları açık" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 14:34:20. #1.14#

title