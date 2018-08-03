Dünyanın Dört Bir Yanından Gelen Öğrenciler Çini Yapmayı Öğrendi

Bursa TÖMER Şubesi'ne Türkçe öğrenmek için dünyanın dört bir yanından gelen öğrenciler, çini tabaklara desen yaptı.

Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Bursa Şubesi ve ve Yunus Emre Enstitüsü'nün ortaklaşa yürüttü çalışma kapsamında dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye gelen bine yakın öğrenci, bulunduğu şehrin kültürünü yakından inceleme ve uygulama fırsatı buluyor. 24 farklı ülkeden gelen 25 öğrenci, giydikleri önlüklerle çini atölyesinde öğretmenler eşliğinde porselen tabaklara kömür tozuyla çizdikleri Türk motiflerini çeşitli boyalarla renklendirdi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı atölyede gençler en güzel çiniyi yapmak için bir biriyle yarıştı.

İlk kez çini sanatıyla tanışan öğrencilerden Amerikalı Juliet Onyiba, Türkiye'yi çok sevdiğini belirterek, çini sanatını çok eski ve ilginç bulduğunu ifade etti. Onyiba, "Washington'dan geliyorum. Türkiye'ye ilk gelişim. Bursa'yı, Çanakkale'yi ve Pamukkale'yi gezdik. Hepsi çok güzel yerler. Çini yapmak çok güzel ve harikaydı" dedi.

Bir diğer Amerikalı Scott Allen Kennedy ise, "Bursa'ya ilk defa geldim. Daha önce Ankara'ya gelmiştim. Türkçe'yi çok az konuşabiliyorum. Ancak her gün öğreniyorum. Bursa'yı çok güzel buldum. Türkiye'ye çok güzel bir ülke herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim. Her şehri tarih dolu. İnsanları çok iyi ve misafirperverler" diye konuştu.

Kısa süre içerisinde Bursa'nın ve yakın şehirlerin tarihlerini öğrencilere aktarmaya çalıştıklarını belirten Ankara Üniversitesi TOMER Bursa Şubesi Müdür Yardımcısı Mesut Ege Demirtaş, "Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen 'Türkçe Yaz Okulları' kapsamında 118 ülkeden bine yakın öğrenci Türkiye'ye geliyor. Bursa'da 24 farklı ülkeden 25 öğrenciyi burada misafir ediyoruz. Fransa'dan İtalya'ya, Nijerya'dan Arjantin'e kadar birçok değişik ülkeden gelen öğrencilerimiz var. 4 hafta boyunca burada ağırladığımız öğrencilere gün içerisinde sabah Türkçe dil eğitimi verirken, öğleden sonra ise o şehrin kültürünü tanıma fırsatı buluyorlar. En son hafta, İstanbul'da bütün öğrenciler buluşacak" şeklinde konuştu. - BURSA