Düğün Konvoyundaki Trafik Magandası Kamerada

Sultangazi'de düğün konvoyunda ilerleyen trafik magandası ortalığı birbirine kattı. Gelin arabasının önünü kesen maganda drift yaparak trafiği kesti. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan yayalar korku içinde magandayı izlerken, polisin gelmesiyle magandanın tehlikeli şovu son buldu.



Sultangazi'de ana caddede gelin arabasının önünü kesen maganda bu kadarına da pes artık dedirtti. Gelin arabasının konvoyundan çıkıp önünü kesen maganda, trafiğe aldırış etmeden bir adamın etrafında dönerek drift yaptı. Magandanın etrafında döndüğü kişinin korkusuzca o anları cep telefonu ile kaydetmeye çalışması yürekleri ağza getirdi. Arabadan siyah dumanlar çıkmasına rağmen durmayan maganda korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Bu sırada yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar da korku dolu anlar yaşadı. Magandanın şov yaptığı o anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, bir aracın gelin arabasının önünü kestiği görülüyor. Bir kişinin etrafından hızla dönen aracın siyah dumanlar çıkardığı görülüyor. Tehlikeli şov polisin siren sesinin duyması ve arkadaşının uyarmasıyla son buldu. - İSTANBUL